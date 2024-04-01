01 апреля 2024, 18:56

Ротенберг останется главным тренером СКА в следующем сезоне

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Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что в следующем сезоне команда будет готовиться к участию в Кубке Гагарина под руководством нынешнего тренера Романа Ротенберга. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», - подчеркнул Медведев.

По его словам, атакующий стиль игры и костяк команды будут сохранены, некоторые позиции усилят новыми игроками. Глава совета директоров клуба добавил, что главное для команды - ее болельщики.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Авангард» из Омска уволил главного тренера Михаила Кравца после крупного поражения от ярославского «Локомотива».

Хоккей Россия
01 апреля 2024, 19:01
Сын Аршавина забил гол прямым ударом с углового
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Сын бывшего футболиста санкт-петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Арсений забил гол за детскую команду «Спартака» прямым ударом с углового. Видео с эффектным взятием ворот появилось в Telegram-канале академии клуба.

Ранее Андрей Аршавин попросил президента России Владимира Путина помочь в создании русского аналога игры FIFA. По его мнению, это сохранило бы интерес к футболу у молодежи.

Команда «Спартак» U-12 встречалась на IV Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева с ровесниками из «Виста Джуниор». Одиннадцатилетний футболист поразил ворота при счете 8:0 в пользу красно-белых. В итоге коллектив довел матч до победы со счетом 14:1.

Арсений Аршавин занимается в системе «Спартака» с 2020 года.

Спартак Футбол Россия Андрей Аршавин
31 марта 2024, 08:58
Тим Цзю не смог защитить титул чемпиона по боксу по версии WBO
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Сын советского боксера, бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тим в тяжелом поединке проиграл американцу Себастьяну Фундоре. Поединок окончился со счетом 161-112, 112-116, 115-113. Цзю лишился титула чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч проходил в Лас-Вегасе. У 29-летнего Тима Цзю на профессиональном ринге 24 победы и одно поражение в 25 поединках.

После боя с Себастьяном Фундорой он не сможет выйти на поединок против лидера рейтинга pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий) Теренса Кроуфорда. Вероятно, промоутеры боксера организуют матч-реванш.

В середине марта Тим Цзю выиграл временный пояс чемпиона WBO в категории до 69,9 килограмма. Он оказался сильнее представителя США Тони Харрисона.

США Спортсмены
30 марта 2024, 14:24
Карпин вместе с игроками «Ростова» почтил память погибших в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Букеты цветов к стихийному мемориалу около «Крокус Сити Холла» возложил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и сопровождавшие его игроки «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В траурной церемонии приняли участие все члены команды.

«Скорбим по погибшим в этой ужасной трагедии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сил вам и мужества!» - заявили в пресс-службе «Ростова».

К созданный после теракта стихийному мемориалу около пострадавшего от атаки террористов концертного зала «Крокус Сити Холл» каждый день приходит огромное количество людей. Они продолжают приносить цветы и детские игрушки в память о жертвах.

В субботу, 30 марта, около мемориала заупокойную литию отслужил архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. На панихиде присутствовали около 200 человек.

Футбол Сборная России по футболу Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 03:42
Овечкина ударили по лицу на матче НХЛ
РИА «Новости»
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин получил по лицу во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщило РИА «Новости».

В начале первого периода встречи российский хоккеист применил мощный силовой прием против американского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Джейка Маккейба, плечом ударив его в грудь. Соперник свалился на лед, но все было в рамках правил. Овечкина не наказали.

В следующем эпизоде канадский защитник Марк Джиордано решил заступиться за упавшего одноклубника, ударив Овечкина по лицу. Последний на провокацию не отреагировал, а его противника удалили за грубость на две минуты.

«Марк Джиордано летел раскалывать Овечкина, но сам не удержался на ногах после столкновения с машиной, которая не ломается», - написал Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

Встреча закончилась победой «Торонто» со счетом 5: 1. Российский хоккеист не набрал очков.

Ранее легенды российского и мирового хоккея поддержали во время теракта в «Крокус Сити Холл» восьмилетнего Илью.

США НХЛ Канада Хоккей Вашингтон Александр Овечкин

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