Ротенберг останется главным тренером СКА в следующем сезоне

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«По поручению совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», - подчеркнул Медведев.

По его словам, атакующий стиль игры и костяк команды будут сохранены, некоторые позиции усилят новыми игроками. Глава совета директоров клуба добавил, что главное для команды - ее болельщики.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Авангард» из Омска уволил главного тренера Михаила Кравца после крупного поражения от ярославского «Локомотива».