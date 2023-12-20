20 декабря 2023, 14:10

Российскую команду киберспортсменов сняли с международного турнира

РИА «Новости»
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Состоящую из пяти россиян киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира Malta Cyber Series: VII по шутеру Rainbow Six Siege. Официальной причиной назвали национальность игроков. Об этом пресс-служба команды сообщила в своем Telegram-канале.

Представители игроков подчеркнули, что решение о дисквалификации приняла компания-разработчик игры Ubisoft, которая изначально пригласила Virtus.pro для участия в отборочных соревнованиях. Но после первого же матча объявила об отстранении.

«Достижения и опыт Virtus.pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили в Ubisoft», - заявили в пресс-службе.

Портал Cybersport.ru уточнил, что приглашение российская команда Virtus.pro действительно получила от Ubisoft, но организатором турнира выступил мальтийский оператор GMR, который аннулировал результаты первого матча российской команды.

В состав Virtus.pro входят пять россиян: Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (Always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (JoyStiCK), Артур Ипатов (ShepparD).

В конце августа международная федерация киберспорта отменила решение о нейтральном статусе российских участников соревнований. С этого момента игроки могли выступать под флагом и гимном своей страны.

В ноябре 2022 Virtus.pro, выступавшая тогда под нейтральным названием Outsiders выиграла главный турнир по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO). За победу россияне получили 500 тысяч долларов.

Россия Киберспорт
20 декабря 2023, 14:40
РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
РИА «Новости»
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Участники исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) на последнем в 2023 году заседании приняли решение остаться в УЕФА и окончательно отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Свое решение участники заседания объяснили тем, что ФИФА не дает допуска к международным турнирам командам Азиатской конфедерации. Представители РФС подчеркнули, что продолжат свои попытки возвращения российских команд в мировой футболе через переговоры с УЕФА.

Российские футбольные клубы и национальную сборную отстранили от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА в 2022 году.

В конце сентября исполнительный комитет УЕФА выпустил решение о допуске юношеских российских команд к международным соревнованиям в нейтральном статусе. В своем заявлении Лига заявила, что дети не ответственны за решения взрослых.

ФИФА подтвердил вердикт и уточнила, что команды юниоров выступят на международных турнирах под названием «Российский футбольный союз». Но после того, как ряд федераций других стран пригрозил бойкотом, решение осталось в неопределенном положении.

Лига Европы УЕФА Футбол Россия
19 декабря 2023, 07:10
Гол россиянина помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» в Серии А
РИА «Новости»
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«Аталанта» на своем поле одержала крупную победу над «Салернитаной» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й минуте, а спустя четыре минуты отправил мяч в сетку чужих ворот.

Для 28-летнего футболиста этот гол стал первым в текущем сезоне. Всего на его счету 11 матчей и две результативные передачи во всех турнирах за «Аталанту».

Клуб из Бергамо занимает седьмое место в чемпионате Италии с 26 очками. «Салернитана» с восемью очками занимает последнюю 20-ю строчку.

Ранее СМИ сообщили о планах Миранчука вернуться в чемпионат России в зимнее трансферное окно. Однако бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал эти заявления ничем не обоснованными вбросами.

Футбол
18 декабря 2023, 13:28
Винер резко высказалась о выступлении россиян без флага и гимна на турнирах
РИА «Новости»
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Российские гимнастки больше никогда не выступят на международных соревнованиях без национального гимна и флага. Об этом в интервью ТАСС заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер.

Она отметила, что команда до недавнего времени могла претендовать только на одно место на Олимпиаде. Однако без флага и гимна, без болельщиков и в особой форме оно не нужно, заверила тренер. Поэтому российские гимнастки туда не поедут.

«Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России», - высказалась Винер.

В следующем году в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Отбор на соревнования в художественной гимнастике будет проходить через континентальные первенства. Но соотечественницы не могут принять участие в чемпионате Европы, так как Европейский гимнастический союз в начале декабря запретил россиянкам и представительницам Белоруссии состязаться на турнирах под своей эгидой.

Олимпийский комитет России назвал «одой сегрегации» критерии допуска спортсменок из РФ к соревнованиям под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). В ОКР назвали ограничения по форме политикой двойных стандартов и дискриминацией по национальному признаку.

По словам олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Анастасии Максимовой, мировой спорт многое потерял от недопуска российских спортсменов, напомнил RT.

Спортсмены Белоруссия Европа Россия Олимпийские игры в Париже — 2024
18 декабря 2023, 07:27
Россиянин Михеев помог «Ванкуверу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
РИА «Новости»
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев заработал очко в матче с «Чикаго Блэкхокс». Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошла в Чикаго и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ванкувера». Об этом написало РИА «Спорт».

В составе «Ванкувера» ворота противника поразили Элиас Петтерсон, Дакота Джошуа, Брок Бозер и Илья Михеев. Шайба россиянина оказалась решающей.

У «Чикаго» дубль оформил Ник Фолиньо, еще одна шайба на счету Коула Гуттмана. По итогам этой игры у «Ванкувера» 44 очка, что позволило клубу разместиться на втором месте в таблице Тихоокеанского дивизиона. У «Чикаго» всего 19 очков, клуб опустился на последнее место в таблице Центрального дивизиона.

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин помог своей команде обыграть «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). В этом матче он заработал 699-е очко, став ближе к топу лучших российских бомбардиров в НХЛ.

Спортсмены Белоруссия Европа Россия Олимпийские игры в Париже — 2024

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