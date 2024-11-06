06 ноября 2024, 13:56

Российскому хоккеисту разбили лицо шайбой

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Российскому форварду «Миннесоты Уайлд» Кириллу Капризову наложили швы в результате попадания шайбой в лицо во время матча Национальной хоккейной лиги с командой «Лос-Анджелес Кингз». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер калифорнийцев Джон Хайнс, его слова привел ESPN.

«Миннесота» в среду дома проиграла «Лос-Анджелесу» (1:5) в матче регулярного чемпионата. Нападающий гостей Алекс Лаферрье после одного из вбрасываний бросил шайбу и попал в лицо россиянину, который упал на лед с разбитой губой. Затем он покинул площадку, но спустя несколько минут вернулся в игру.

Хайнс отметил, что после матча Капризову наложили несколько швов. В нынешнем сезоне НХЛ Капризов набрал 21 очко, он - лучший бомбардир клуба.

Ранее россиянин Василий Подколзин отправил в нокдаун канадца Жереми Лозона в матче НХЛ.

НХЛ Хоккей
05 ноября 2024, 00:36
«Не интересно». Тарасова ответила на выпад Загитовой
РИА «Новости»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на критику олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о ее непрофессионализме. Слова специалиста привело издание Sport24.

Тарасова заявила, что это точка зрения Загитовой, а сама она не собирается ворошить прошлое, ведь говорить о том, что «было шесть лет назад ей не интересно».

«У меня от этого отношение к ней не поменяется», - отметила тренер.

В интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец Загитова назвала непрофессиональной работу Тарасовой, когда та комментировала Олимпийские игры 2018 года. По мнению фигуристки, комментатор не должна была активно поддерживать Евгению Медведеву.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию ранее подала заявку на получение государственного гранта для постановки ледового шоу «Алые паруса». Также стало известно, что спортсменка Медведева сменит Загитову на посту ведущей «Ледникового периода».

Фигурное катание Интервью Татьяна Тарасова Алина Загитова
05 ноября 2024, 00:21
По делу Промеса в Нидерландах нашлись четыре свидетеля
РИА «Новости»
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Апелляционный суд Амстердама перенес слушания по делу против бывшего нападающего футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса о контрабанде наркотиков и нападении на человека. Пресс-секретарь суда Дилан де Хаан сообщил об этом РИА «Новости».

«На данный момент новая дата слушаний не назначена», - сказал он.

Хаан уточнил, что отсрочка связана с необходимостью заслушать показания четырех свидетелей. Слушания, по его словам, отложены на неопределенный срок.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом на вечеринке, в феврале 2024 года - к шести годам заключения за контрабанду кокаина. Апелляционная инстанция отклонила большинство запросов его адвокатов.

В феврале Промеса задержали в Дубае. Во время сборов «Спартака» он попал в аварию и покинул место ДТП. В России футболистом заинтересовались судебные приставы. Он задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.

Спортсмены Суд Спартак Футбол Нидерланды
04 ноября 2024, 12:27
В Перу молния убила футболиста во время матча
РИА «Новости»
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Перуанский защитник Хосе Уго де ла Круc Меса умер в возрасте 39 лет в результате удара молнии во время футбольного матча. Об этом сообщило издание La Capital.

ЧП произошло на матче между командами «Фамилия Чокка» и «Хувентуд Беллависта» в городе Уанкайо. Когда футболисты обеих команд покидали газон из-за начавшегося шторма, в траву рядом с Месой ударила молния. Кроме него, травмы получили еще семеро игроков, их отвезли в региональную клиническую больницу в Уанкайо.

Журналисты напомнили, что для региона это не первый случай, когда молния попала в футбольное поле. В 2014 году она ударила в игрока «Спорт Агила» Жоао Контрераса на игре с «Фуэрса Минера», ему удалось выжить.

Летом прошлого года в голкипера клуба «Знамя Труда» Ивана Заборовского во время тренировки попала молния. Юношу госпитализировали и ввели в искусственную кому. Как отметил тренер, ни грозы, ни дождя в тот момент не было.

Футбол
03 ноября 2024, 20:40
Роднина жестко ответила канадке на призыв ужесточить правила для российских фигуристов
РИА «Новости»
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина резко высказалась о канадской фигуристке Меган Дюамель, которая предложила ужесточить правила для сменивших гражданство российских атлетов. Об этом сообщило издание «ВсеПроСпорт».

Дюамель утверждала, что российские фигуристы могут покидать страну и менять спортивное гражданство, но при этом они обязаны тренироваться только в тех странах, которые представляют. Роднина в ответ напомнила, что в той же Канаде проходят подготовку большое количество европейских фигуристов.

«Дюамель это прекрасно знает, поскольку сама занималась в таких центрах. А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет», - подчеркнула Роднина.

Бывшая спортсменка также высказалась об умственных способностях Дюамель. Она предположила, что девушка не уделяла должного внимания учебе, а только тренировалась.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Дюамель дурой. Так тона отреагировала на высказывания канадки в адрес россиянки Камилы Валиевой. Но это не первый случай, когда спортсменка критикует российских коллег, в 2023 году она обвинила их в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи. В ответ Тарасова назвала ее свиньей.

Спортсмены Фигурное катание Депутаты

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