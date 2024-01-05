Российского теннисиста отстранили на 4 года за отказ от сдачи теста на допинг
Бывшего лидера мирового рейтинга среди теннисистов одиночного разряда Владислава Иванова дисквалифицировали на четыре года после его отказа сдать анализ на допинг. Об этом сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA).
По данным организации, речь идет о случае на турнире в Марокко, который прошел 14 сентября 2022 года. Иванова заранее предупредили о необходимости сдать биоматериал для проверки на допинг. Спортсмен сначала отказался это сделать и вышел из соревнований, но после вернулся и согласился пройти допинг-тест. Но уже было поздно, теннисисту предъявили обвинение в нарушении антидопинговой программы.
Спортсмен запросил провести слушания в независимом трибунале. Заседание прошло в ноябре 2023 года. Коллегия решила, что поведение россиянина нарушило статьи теннисной антидопинговой программы. В качестве наказания Иванова дисквалифицировали на четыре года и обнулили его результаты турнира в Марокко.
Комиссия подчеркнула, что игрок получил информацию об антидопинговом процессе и предоставил пробу двумя неделями ранее, следовательно, должен был быть осведомлен о правилах.
Дисквалификация вступила в силу 21 декабря 2023 года и продолжит действовать до полуночи 20 декабря 2027 года.