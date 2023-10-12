Российского олимпийского чемпиона отстранили из-за флага Палестины

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Причиной назвали нарушение спортсменом внутренних правил и положений федерации, которые не позволяют публично делиться религиозными или политическими взглядами.

Сейчас на странице Халмурзаева в социальных сетях опубликована картинка с флагом Палестины. Федерация дзюдо России временно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения.

Хасан Халмурзаев обладает статусом олимпийского чемпиона 2016 года в категории до 81 килограмма. Также он победил на первенстве Европы 2016 года.

Ранее ученик накинулся на учителя в гимназии Берлина из-за палестинского флага. Конфликт произошел после того, что другой подросток пришел на школьную площадку в районе Нойкельн, завернувшись в флаг Палестины. Учитель попросил его убрать флаг, но тот отказался.