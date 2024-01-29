29 января 2024, 15:08

Российского хоккеиста включили в топ самых медленных игроков сезона-2023/2024 НХЛ

Global Look Press
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Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина включили в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги. Информация об этом появилась в аккаунте JFreshHockey в соцсети X.

При составлении топа учитывали статистику количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых спортсмен набирал скорость более 32 километров в час.

В итоге Ови присудили в рейтинге третье место с показателем 0,5. Худший результат показал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Кори Перри (0,3).

В минувшее воскресенье, 28 января, стало известно, что Овечкин смог сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов.

Хоккеист забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» и привел общее количество шайб в матчах НХЛ до 831.

На счету рекордсмена лиги - Уэйна Гретцки - 894 гола в 1487 матчах.

Хоккей Россия Александр Овечкин
28 января 2024, 20:01
«Устал физически». Медведев объяснил поражение в финале Australian Open
РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не смог победить в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) из-за усталости. Слова  спортсмена привела «Газета.ru».

Перед финальным состязанием теннисист был измотан пятисетовым полуфиналом против немецкого игрока Александра Зверева.

«Я немного устал физически, но, как и в каждом матче до этого, мои соперники не смогли этим воспользоваться, а Янник (Синнер - прим. ред.) смог», - поделился россиянин.

Он подчеркнул, что пять сетов для организма - это безумие.

В финале Australian Open Медведев проиграл итальянцу Синнеру со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Поединок длился три часа и 44 минуты. Россиянин выиграл два первых сета, но затем проиграл три партии.

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер накануне заявил об уязвимости Медведева , так как тот провел слишком времени на корте в отличие от Синнера. Он назвал итальянского теннисиста фаворитом финала.

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не смог победить в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open - 2024) из-за усталости. Слова спортсмена привела «Газета.ru».

Спортсмены Австралия Теннис Даниил Медведев
28 января 2024, 15:37
Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии
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Россиянин Даниил Медведев не смог стать чемпионом Открытого чемпионата Австралии. В финале он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Синнер одержал победу со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Спортсмены провели на корте три часа и 44 минуты. Итальянец играл в финале турнира Большого шлема впервые.

При этом первый сет финального матча Медведев выиграл , дважды взяв подачу соперника. Встреча теннисистов прошла на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Медведев в пятый раз в карьере проиграл в финале турнира Большого шлема, третий раз - на Australian Open.

Ранее экс-первая ракетка мира Джон Макинрой отмечал, что Медведев - гениальный стратег. Однако физически ему будет непросто справиться с Синнером. Борис Беккер назвал фаворитом финала Australian Open итальянца.

Даниил Медведев - третья ракетка мира. Андрей Рублев назвал его одним из лучших теннисистов.

Спортсмены Австралия Теннис Даниил Медведев
28 января 2024, 13:16
Медведев выиграл первый сет финального матча Australian Open
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Россиянин Даниил Медведев выиграл в первом сете финального матча Australian Open с итальянцем Янником Синнером. Теннисисты провели на корте 37 минут.

Россиянин смог дважды взять подачу соперника и выиграл сет со счетом 6:3. Медведев сделал шесть, у Синнера два. Встреча проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

При этом бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Джон Макинрой указывал на преимущество Синнера над Медведевым. Он указал, что россиянину будет физически непросто с итальянцем. Но Медведева спортсмен признал гениальным стратегом.

Ранее Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open , обыграв в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева. Теннисист победил соперника в пяти сетах, матч длился около 4,5 часа.

Спортсмены Россия Теннис Даниил Медведев
28 января 2024, 12:34
Экс-теннисист Макинрой оценил шансы россиянина Медведева в финале Australian Open
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Бывший теннисист, экс-первая ракетка мира Джон Макинрой указал на преимущество итальянского спортсмена Янника Синнера над россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч состоится 28 января, напомнило издание Tennis365.

Макинрой назвал Медведева гениальным стратегом после игры в полуфинале.

«Даниил провел три пятисетовых матча, а Синнер на турнире проиграл только один сет. Было бы замечательно, если бы Медведев смог снова оказаться на высоте, но ему, должно быть, физически непросто», - заявил он.

Медведев замыкает тройку лидеров в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисист в 2022 году выиграл US Open.

Ранее россиянин Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и представлять на соревнованиях Казахстан. Он уточнил, что гордится своим выбором.

Спортсмены Теннис

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