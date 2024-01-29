Российского хоккеиста включили в топ самых медленных игроков сезона-2023/2024 НХЛ

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При составлении топа учитывали статистику количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых спортсмен набирал скорость более 32 километров в час.

В итоге Ови присудили в рейтинге третье место с показателем 0,5. Худший результат показал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Кори Перри (0,3).

В минувшее воскресенье, 28 января, стало известно, что Овечкин смог сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов.

Хоккеист забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» и привел общее количество шайб в матчах НХЛ до 831.

На счету рекордсмена лиги - Уэйна Гретцки - 894 гола в 1487 матчах.