Российского хоккеиста признали звездой дня в НХЛ

Дубль Ничушкина принес «Колорадо» домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0. Успех позволил россиянину выйти на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды: в этом сезоне на его счету уже 22 шайбы. Его «Колорадо» уверенно движется к выходу в плей-офф, занимая второе место в своем дивизионе.

Другими звездами дня в НХЛ стали финский защитник «Даллас Старз» Эса Линделль, отметившийся тремя результативными передачами, и представляющий клуб «Филадельфия Флайерз» Шон Кутурье, забросивший решающий буллит в своем матче.

Успешный сезон в Северной Америке проводят и другие россияне. Форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров лиги, а клубу «Каролина Харрикейнз» победы приносят шайбы Василия Пономарева, Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова. Продолжает отличаться результативными действиями и 37-летний Евгений Малкин.