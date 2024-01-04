04 января 2024, 20:41

Российского гроссмейстера заблокировали на международном шахматном сайте за поездки в зону СВО

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Международная шахматная онлайн-платформа Сhess.com (заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры) отстранила от призовых турниров российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина и запретила ему любую деятельность на сайте из-за гуманитарных поездок россиянина в зону СВО. Об этом сам шахматист рассказал в Telegram-канале Сергея Карякина.

По словам Хисматуллина, зарубежная пресса заинтересовалась им после турнира чемпионата мира по быстрым шахматам в Самарканде, где один из соперников - польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда - отказался пожимать ему руку.

«Началось бурное обсуждение в соцсетях, где стали вскрываться факты того, что я совместно с Сергеем Карякиным неоднократно посещал зону СВО с гуманитарными миссиями. После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте», - рассказал шахматист.

Хисматуллин заявил, что уважает право Дуды таким образом выразить несогласие с действиями соперника вне шахматной доски. Он попросил журналистов не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и польскую нацию в целом.

Хисматуллин признался, что в следующей игре снова протянет руку поляку, потому что такие принципы и нормы спортивного поведения он впитал с детства и не собирается их менять. Писать заявление в комиссию по этике ФИДЕ и требовать дисквалификации Дуды он не будет.

«Поверьте, что я не расстроился, не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», - добавил шахматист.

В среду, 3 января, польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда не стал пожимать руку Хисматуллину перед матчем. По регламенту россиянин мог подать жалобу на поведение поляка, но не стал этого делать. Игра завершилась ничьей.

Спортсмены Россия
04 января 2024, 18:00
Названа причина исчезновения баскетболиста клуба «Барнаул» Петухова в Красноярске
РИА «Новости»
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Пропавший в Красноярске в ночь на 31 декабря игрок баскетбольного клуба «Барнаул» и воспитанник молодежной команды ЦСКА Антон Петухов упал с моста в Енисей. Об этом со ссылкой на сообщение краевого главка МВД сообщили волонтеры организации «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной в своей группе во «Вконтакте».

Они опубликовали выдержку из ответа заявления отдела полиции. В тексте говорится, что сотрудники уголовного розыска в ходе оперативных мероприятий изучили видеозаписи и установили, что молодой человек, которого ищут, упал в Енисей с Октябрьского моста.

Сотрудники Краевого государственного казенного учреждения «Спасатель» поисковики-волонтеры договорились обследовать дно, поверхность и протоки Енисея в поисках тела пропавшего спортсмена.

Об исчезновении Антона Петухова стало известно накануне. В опубликованной волонтерами сводке отмечали, что баскетболист ушел из дома в ночь на 31 декабря. С собой он взял мобильный телефон. Из особых примет - родинка на правой щеке и татуировка с изображением Джокера на правом предплечье.

Антон Петухов с 2020 по 2023 годы выступал за молодежную команду московского ЦСКА, где стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ и чемпионом первенства ДЮБЛ. В «Барнаул» баскетболист перешел летом 2023 года.

Спортсмены Полиция Красноярский край
04 января 2024, 17:50
«Зенит» объявил о трансфере бразильского футболиста
РИА «Новости»
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Бразильский нападающий Педро перешел в «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба.

В «Зените» отметили, что клуб воспользовался правом приоритетного выкупа 17-летнего футболиста. В составе «Коринтианса» он ранее стал победителем молодежного первенства Южной Америки.

По данным аналитического портала Transfermarkt , переход Педро в российский клуб обошелся сине-бело-голубым в девять миллионов евро. В расположение клуба он прибудет 12 января.

В январе 2023 года Педро вошел в состав молодежной сборной Бразилии. За «Коринтианс» он провел 21 матч и забил один мяч.

«Зенит» также объявил об уходе 20-летнего защитника Роберта Ренана в бразильский «Интернасьонал». Он заключил арендный контракт до 31 декабря 2024 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» идет на второй строчке в таблице с 36 очками.

ФК Зенит Футбол Трансферы
04 января 2024, 16:40
Звездный форвард ПСЖ Мбаппе признался, что скучает по Месси
Global Look Press
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Форвад французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиан Мбаппе признался, что скучает по игре со своим бывшим товарищем по команде Лионелем Месси. Его слова привело издание RMC Sport.

Мбаппе объяснил, что Месси давал ему чувство уверенности на поле. Лишь он один, заметил игрок, постоянно пасовал мяч.

«Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси», - добавил нападающий.

В составе французского клуба Месси дважды выиграл чемпионат страны и стал победителем Суперкубка Франции.

Летом 2023 года Месси покинул ПСЖ на правах свободного агента. Вскоре он подписал контракт с американским «Интер Майами». Аргентинец выходил на поле в 14 матчах, в которых забил 11 голов. Журнал Time признал Месси игроком 2023 года.

Футбол Лионель Месси
04 января 2024, 15:48
Умер бывший тренер «Балтики» Леонид Ткаченко
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Легендарный тренер футбольного клуба «Балтика» Леонид Ткаченко умер в возрасте 70 лет. Под его руководством команда провела самое большое количество матчей и добилась лучшего результата за всю историю клуба. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Свою футбольную карьеру в качестве игрока Ткаченко начинал в команде «Машиностроитель» в Калининградской области, куда переехал с семьей в 1967 году. После перешел в житомирский «Автомобилист», а потом - в «Металлист» из Харькова.

В калининградскую «Балтику» Ткаченко вернулся в 1995 году на пост главного тренера. Под его руководством команда выиграла Первую лигу и на три сезона задержалась в Высшей.

В 1996 году калининградские футболисты заняли седьмое место в высшем дивизионе, что стало лучшим результатом за всю историю клуба.

Леонид Ткаченко трижды уходил и возвращался в «Балтику». За все время своей работы он провел самое большое количество матчей. В последний раз вошел в тренерский состав клуба в прошлом сезоне и помог команде вернутся в Российскую премьер-лигу.

В пресс-службе клуба подчеркнули, что имя тренера, ставшего заслуженным «балтийцем», навсегда останется в истории калининградского футбола.

Футбол Калининград

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