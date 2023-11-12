Российского бойца Усмана Нурмагомедова поймали на допинге
Защитившего титул чемпиона в легком весе в рамках полуфинала Гран-при состязаний Bellator российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова отстранили на полгода из-за положительной допинг пробы. Об этом со ссылкой главу атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостера сообщил журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
Он подчеркнул, что кроме отстранения комиссия аннулировала результаты последнего боя Нурмагомедова, выписала ему штраф в размере 50 тысяч долларов, а также передала все данные во Всемирную антидопинговую комиссию (WADA).
В турнире Bellator 300 Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Брентом Примусом по единогласному решению судей. Но после положительного анализа на запрещенное вещество в допинг-пробе результаты аннулировали.
Руководитель CSAC отметил, что у Нурмагомедова был на руках рецепт на обнаруженное лекарство, но по какой-то причине он не указал его в своей заявке. О каком веществе идет речь спортивный функционер не уточнил.
Ситуацию с российским спортсменом прокомментировал его соперник Брент Примус. Он поблагодарил CSAC и Bellator за совместную работу в продвижении чистого спорта и пообещал вернуться на соревнования.
Усман Нурмагомедов одержал 17 побед в 17 поединках ММА. По итогам чемпионата Bellator россиянин вошел в тройку лучших представителей вне зависимости от весовых категорий.