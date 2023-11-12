12 ноября 2023, 00:18

Российского бойца Усмана Нурмагомедова поймали на допинге

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Защитившего титул чемпиона в легком весе в рамках полуфинала Гран-при состязаний Bellator российского бойца смешанного стиля Усмана Нурмагомедова отстранили на полгода из-за положительной допинг пробы. Об этом со ссылкой главу атлетической комиссии штата Калифорния (CSAC) Энди Фостера сообщил журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Он подчеркнул, что кроме отстранения комиссия аннулировала результаты последнего боя Нурмагомедова, выписала ему штраф в размере 50 тысяч долларов, а также передала все данные во Всемирную антидопинговую комиссию (WADA).

В турнире Bellator 300 Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Брентом Примусом по единогласному решению судей. Но после положительного анализа на запрещенное вещество в допинг-пробе результаты аннулировали.

Руководитель CSAC отметил, что у Нурмагомедова был на руках рецепт на обнаруженное лекарство, но по какой-то причине он не указал его в своей заявке. О каком веществе идет речь спортивный функционер не уточнил.

Ситуацию с российским спортсменом прокомментировал его соперник Брент Примус. Он поблагодарил CSAC и Bellator за совместную работу в продвижении чистого спорта и пообещал вернуться на соревнования.

Усман Нурмагомедов одержал 17 побед в 17 поединках ММА. По итогам чемпионата Bellator россиянин вошел в тройку лучших представителей вне зависимости от весовых категорий.

США Допинг Россия Смешанные боевые искусства MMA
11 ноября 2023, 19:42
FIG назвала критерии допуска гимнастов из России и Белоруссии
Телеканал «360»
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Международная федерация гимнастики (FIG) озвучила условия допуска россиян и белорусов на международные турниры. Документ с критериями опубликовали на сайте организации.

В перечне указали, что спортсмены будут выступать только в нейтральном статусе. В соревнованиях смогут участвовать гимнасты, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

Форма спортсменов должна быть со светло-синими оттенками, предметы в художественной гимнастике - только белыми. Музыкальное сопровождение для программ также должно быть без намеков на национальную принадлежность. Кроме того, россиянам запретили демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

В FIG уточнили, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принимать участие в командных дисциплинах. Их социальные сети проверят на предмет поддержки СВО.

Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Исполнительный комитет Федерации спортивной гимнастики в июле разрешил сборным России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях с 1 января 2024 года.

Спортсмены Белоруссия Россия
11 ноября 2023, 07:54
Бывший главный тренер «Зенита» заявил, что не вернется работать в Россию
РИА «Новости»
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Румынский футбольный тренер Мирча Луческу исключил свое возвращение в чемпионат России. Слова специалиста привело издание Sport Arena.

«Я никогда не вернусь в Россию, это даже не обсуждается», - сказал он.

При этом несколько дней назад 78-летний Луческу заявил изданию «Спорт-Экспресс» , что не исключает вероятность работы в России.

С 2016 по 2017 год Луческу возглавлял санкт-петербургский «Зенит», под его руководством «сине-бело-голубые» выиграли Суперкубок страны.

Последним местом работы тренера было киевское «Динамо». С 2004 по 2016 год Луческу возглавлял донецкий «Шахтер».

Об уходе Луческу из «Динамо» стало известно 5 ноября. Свое решение он объяснил тем, что необходимо «пожертвовать собой» и оставить пост для более молодых коллег. Также тренер признавался, что много переживал из-за большого количества погибших в боевых действиях.

Футбол Россия
11 ноября 2023, 07:26
Стало известно, когда CAS вынесет решение по делу Валиевой
РИА «Новости»
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Коллегия судей Спортивного арбитражного суда (CAS) завершила рассмотрение дела российской фигуристки Камилы Валиевой, окончательное решение станет известно в январе 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Стороны проинформировали о том, что ответственная за дело комиссия судей рассмотрела его. Итоги по решению доведут до заинтересованных сторон в январе 2024 года», - говорится в сообщении.

Дело Валиевой рассматривали француз Матье Мезоннев, представитель США Джеффри Мишкин и британец Джеймс Дрейк.

С 26 по 28 сентября прошло слушание дела Валиевой, после этого CAS перенес рассмотрение на 9–10 ноября. В декабре 2021 года спортсменка сдала положительную допинг-пробу , однако об этом стало известно после завершения командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, где россияне выиграли золотые медали.

Ранее в USADA раскритиковали CAS за затягивание вынесения решения по Валиевой.

Фигурное катание Камила Валиева
10 ноября 2023, 23:11
Зрители устроили массовую драку на турнире по ММА в Москве
Pixabay
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Массовая драка в зрительном зале произошла на турнире по смешанным единоборствам (MMA) под эгидой Fight Nights в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительным данным, зачинщиками драки стали руководитель лиги кулачных боев Top Dog Данил Алеев и блогер Мухаммед Носаев. Их потасовка переросла в массовую с участием сидевших зрителей.

В драку пришлось вмешаться охранникам и сотрудникам ОМОН. Позже Носаев и Алеев покинули арену.

Минувшим летом спортсмены подрались со зрителями во время пресс-конференции в торговом центре «Ривьера» в Москве. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее во время турнира по смешанным единоборствам под эгидой R3 Fighting Championship бойцы затеяли драку , позже к ним присоединились болельщики. Этому предшествовала словесная перепалка.

Драки Смешанные боевые искусства MMA Москва 2023

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