Российского бойца ММА закидали бутылками после боя в Москве

Поединок прошел в рамках полуфинала Гран-при лиги в полутяжелой весовой категории. Россиянин досрочно проиграл Фаридуну Одилову из Таджикистана. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

После окончания поединка таджикские болельщики начали бросать в российского бойца, уходящего в подтрибунное помещение, бутылки.

Одилов извинился за поведение своих фанатов, объяснив все эмоциями. По его словам, они любят и бои, и всех бойцов, поэтому и приходят смотреть на поединки. Спортсмен выразил надежду, что болельщики исправятся.

Известно, что в активе Мохнаткина 15 побед, пять поражений и две ничьи. На счету его соперника Одилова на две победы больше, два поражения и две ничьи.

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