30 июля 2024, 18:48

Российский вратарь «ПСЖ» выдвинул обвинение против бывшей жены

РИА «Новости»
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов обвинил бывшую супругу Анастасию в автоподставе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, Сафонов заявил о том, что женщина во время бракоразводного процесса забрала его Mercedes-Benz и начала намеренно парковаться в неположенном месте, чтобы завалить футболиста штрафами.

Об этом Сафонов сообщил судье в Краснодаре в ходе процесса, уточнил собеседник Mash. Вратарь оплатил 10 тысяч рублей штрафа, но из принципа отказался оплачивать еще три тысячи рублей.

При этом футболист до сих пор должен 60 миллионов рублей по алиментам и не собирается выплачивать их до решения московского суда о пересмотре суммы.

Ранее стало известно, что Сафонов получил рассечение брови на тренировке парижан. Он перешел в «ПСЖ» в середине июня и заключил контракт на пять лет. Россиянин заявил, что рад переходу во французский футбольный клуб.

Спортсмены Футбол
30 июля 2024, 17:32
Звезду Евро-2014 заподозрили в романе с россиянкой
Global Look Press
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Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль начал встречаться с 20-летней моделью из Москвы по имени Алиса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, девушка переехала на учебу в Барселону несколько лет назад. Там она и познакомилась с восходящей звездой футбола.

Журналисты отметили, что Ямаль накануне отписался в соцсетях от своей девушки, тиктокерши Алекс Падильи, из-за подозрений в измене. Вскоре он подписался на Алису. Кроме того, на спортсмена подписаны брат, играющий за любительскую футбольную команду в Барселоне, и отец девушки - основатель рекламного агентства.

«Ламин, как же Алекс?», «Ламин не теряет времени», «Ламин, ты со всем этим справишься?», - написали под постами модели поклонники футболиста.

Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро-2024. Он также стал самым молодым победителем и лучшим ассистентом турнира.

Спортсмены Модели Футбол Барселона Испания Москва Ламин Ямаль
30 июля 2024, 17:06
«Атланта Юнайтед» анонсировала переход Алексея Миранчука
РИА «Новости»
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Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит профессиональную карьеру в клубе Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта Юнайтед». Соответствующий анонс появился в соцсетях американской команды.

«Атланта Юнайтед» опубликовал видео, на котором россиянин стоит на фоне черно-синих полос, которые потом переливаются в черно-красные. Выделены инициалы футболиста - «АМ».

«Те же полосы, но другие цвета», - говорится в подписи к публикации.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива». Вместе с клубом из Бергамо в прошлом сезоне россиянин стал победителем Лиги Европы. Всего в составе итальянского клуба он забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач в 98 матчах.

Ранее бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко предположил, что Миранчук согласился на переход в MLS , так как не видел для себя развития в «Аталанте».

США Италия Футбол
30 июля 2024, 16:18
МОК восхитился снимком летящего серфингиста на Олимпийских играх
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Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте опубликовал фотографию бразильского серфингиста Габриэля Медины. В МОК этот кадр назвали одним из ярчайших на летних ОИ-2024.

На фотографии оказался запечатлен момент, когда волна подбросила Медину в воздух. В это время атлет вскинул руку и жестом показал, что с ним все хорошо.

«Сила подняла Габриэля Медину в небо в ходе третьего дня олимпийских соревнований по серфингу в Париже», - отметили в МОК.

Медина пробился в четвертьфинал олимпийского турнира, который проходит в Полинезии. В беседе с пресс-службой комитета он отметил, что счастлив быть частью Олимпиады в Париже.

Сегодня утром стало известно, что организаторы Олимпиады вновь перенесли соревнования по триатлону в реке Сена по причине загрязненной воды. Изначально заплыв планировался на 30 июля, но теперь его проведут 31 июля.

Спортсмены Олимпиада в Париже — 2024
30 июля 2024, 14:22
«Позор». Трамп обрушился с критикой на церемонию открытия Олимпиады
Global Look Press
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Церемония открытия Олимпиады в Париже оскорбила чувства верующих. Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал шоу ужасным и позорным, сообщил телеканал Fox News.

«Я думал, что это позор. <…> Я имею в виду, что они могут делать определенные вещи. Я думал, что это ужасно. <…> Послушайте, я за всех. Я очень открытый, но я думаю, что то, что они сделали, было позором», - сказал он.

Трампа особенно возмутил номер, пародирующий картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Политик пообещал, что не допустит подобного оскорбления чувств верующих на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, если получит рычаги давления на организаторов.

Во время церемонии открытия ОИ в одном из номеров танцоры в женских платьях окружили стол, за которым, по задумке постановщиков, проходила последняя трапеза Иисуса и его учеников. Американский бизнесмен Илон Маск обвинил организаторов в неуважении к христианам, а зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал церемонию уродливым фрик-шоу.

Париж Дональд Трамп Религия Франция Олимпиада в Париже — 2024

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