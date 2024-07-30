Российский вратарь «ПСЖ» выдвинул обвинение против бывшей жены

По информации источника канала, Сафонов заявил о том, что женщина во время бракоразводного процесса забрала его Mercedes-Benz и начала намеренно парковаться в неположенном месте, чтобы завалить футболиста штрафами.

Об этом Сафонов сообщил судье в Краснодаре в ходе процесса, уточнил собеседник Mash. Вратарь оплатил 10 тысяч рублей штрафа, но из принципа отказался оплачивать еще три тысячи рублей.

При этом футболист до сих пор должен 60 миллионов рублей по алиментам и не собирается выплачивать их до решения московского суда о пересмотре суммы.

Ранее стало известно, что Сафонов получил рассечение брови на тренировке парижан. Он перешел в «ПСЖ» в середине июня и заключил контракт на пять лет. Россиянин заявил, что рад переходу во французский футбольный клуб.