26 января 2024, 16:14

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал чемпионата Australian Open в Мельбурне. Он обыграл в полуфинале немецкого спортсмена Александра Зверева.

По данным «Чемпионата» , матч длился почти четыре с половиной часа и завершился со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу россиянина. В финале Медведеву предстоит сыграть с четвертой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером.

Спортсмены Австралия Теннис Даниил Медведев
26 января 2024, 16:45
Упавшую на соревнованиях юную фигуристку выписали из больницы
Freepik
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Четырнадцатилетнюю фигуристку Марию Симонову в пятницу, 26 января, выписали из московской больницы. Об этом сообщила в Telegram-канале группа поддержки спортсменки.

«Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, все хорошо», - передали слова фигуристки в фанатском сообществе в мессенджере.

Спортсменка также удивилась тому, сколько людей ее поддержали, и передала всем сочувствующим слова благодарности.

В среду, 24 января, на всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) ее партнер Мартин Бреславский не удержал Симонову во время поддержки, из-за чего она упала и ударилась головой о лед. Несмотря на это, спортсменка нашла силы продолжить выступление, а после ее увезли в больницу.

Ранее фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела бы сняться в будущем в кино. По ее словам, ей уже предлагали некоторые роли.

Спортсмены Фигурное катание Москва
26 января 2024, 15:11
Клопп уйдет с поста главного тренера «Ливерпуля»
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Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп покинет пост после окончания сезона. Информация об этом появилась на официальном сайте мерсисайдцев.

«Я люблю абсолютно все в этом клубе, я люблю все в городе, я люблю все в наших болельщиках, я люблю команду, я люблю персонал», - сказал Клопп.

По его словам, уход из клуба - решение, которое 56-летний тренер должен был принять. Клопп признался, что у него заканчивается энергия. Как уточнил тренер, он уже не может выполнять работу в полном объеме.

Вместе с ним из клуба уходят его помощники и тренер по развитию. Юрген Клопп возглавляет английскую команду с осени 2015 года.

В начале января стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Египетский форвард уж согласовал новые условия соглашения.

Германия Англия Спортсмены Футбол
25 января 2024, 13:11
Рэпер Баста переведет футбольный СКА в Медиалигу
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Ростовский футбольный клуб СКА перейдет из профессионального спорта в Медиалигу. Об этом заявил владелец клуба, музыкант Василий Вакуленко (Баста) в своем Telegram-канале.

По его словам, клуб не может больше оставаться во Второй лиге. Он напомнил, что СКА приходится брать в аренду стадион, так как старого больше нет, а возведенная на этом месте новая площадка не принадлежит команде. Баста также отметил, что сильным ударом для СКА стала эпидемия COVID-19.

«В связи с футбольной реформой задача остаться во втором дивизионе стала и для нашего СКА неподъемной», - подчеркнул Баста.

Музыкант добавил, что решение о переходе было непростым, но оно позволит команде продолжать играть.

«Потому что главное для нас - чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история», - заключил владелец ФК.

Ранее бразильский футболист Роналдо Сезар Соарес дос Сантос перешел из болгарского «Левски» в «Ростов». Нападающий заключит с футбольным клубом контракт на 4,5 года.

Спортсмены Футбол Музыка
24 января 2024, 18:25
Россиянка Калинская проиграла китаянке в четвертьфинале Australian Open
РИА «Новости»
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Российская теннисистка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open. Спортсменка не смогла выйти в полуфинал турнира.

Встреча состоялась 24 января и продлилась три сета. Теннисистка из Китая одержала победу со счетом 6:7, 6:3, 6:1. Представительницы РФ и КНР провели на корте 2 часа 20 минут.

Калинская впервые в своей карьере дошла до четвертьфинала турнира серии Большого шлема. Китаянка, которая находится на 15-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые добралась до полуфинала мэйджора.

Российский теннисист Андрей Рублев 23 января проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

По данным сайта kp.ru , вторая ракетка мира, Арина Соболенко из Белоруссии, разгромила на Australian Open пятую соперницу подряд. Речь идет о представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.

Спортсмены Австралия Россия Теннис Китай

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