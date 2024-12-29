Российский шахматист выиграл чемпионат мира по рапиду в 18 лет

В числе призеров оказались и россияне: Александр Грищук занял второе место, а Ян Непомнящий - третье. Оба набрали по 9,5 очка.

Мурзин, одержав победу, сказал, что очень счастлив.

«Я очень нервничал сегодня, потому что это большой турнир с сильными оппонентами. Временами мне везло», - отметил он.

Мурзин стал третьим российским гроссмейстером, выигравшим титул чемпиона мира с тех пор, как FIDE начала проводить официальные турниры, а именно с 2012 года. Ранее это достижение покорялось лишь двум нашим соотечественникам - Сергею Карякину в 2012 году и Даниилу Дубову в 2018-м.

Ранее норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по быстрым шахматам из-за нарушения дресс-кода. Во время соревнований на спортсмене были джинсы, что запрещено правилами.