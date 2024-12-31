31 декабря 2024, 13:21

Российский шахматист проспал партию на ЧМ в Нью-Йорке

РИА «Новости»
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Российский гроссмейстер Даниил Дубов на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке проспал свою партию и не вышел на игру. Об этом сообщило издание NRK.

Шахматист должен был провести матч с американцем Хансом Ниманном. Однако россиянин уснул в номере отеля и не смог встать к назначенному времени.

«Я пришел в отель, чтобы быстро подготовиться к вечеринке, но затем уснул. Когда проснулся, было уже слишком поздно», - сказал Дубов.

Организаторы присудили россиянину техническое поражение, он не смог пройти в четвертьфинал турнира.

Ранее российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что за нарушение правил дресс-кода на турнире по блицу в Нью-Йорке его оштрафовали. Россиянин уточнял, что выбранный им наряд обошелся ему в $200 (22,5 тысячи рублей).

Чемпионом мира по рапиду стал еще один россиянин Володар Мурзин, его поздравил президент страны Владимир Путин.

Спортсмены Нью-Йорк
30 декабря 2024, 18:46
Губерниев выступил с критикой чиновников после смерти биатлониста Ковалева
РИА «Новости»
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Чиновники из Министерства спорта Забайкальского края, а также представители Союза биатлонистов России не успели прижизненно увековечить имя чемпиона мира по биатлону Геннадия Ковалева. Об этом заявил спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев, опубликовавший видеообращение в Telegram-канале.

Он пояснил, что после окончания спортивной карьеры Ковалев отдал все силы воспитанию будущих чемпионов в детской юношеской спортивной школе в Чите, которая по праву должна носить его имя.

«Всем нам должно быть очень стыдно, потому что при жизни мы так и не сумели добиться того, чтобы биатлонная школа в Забайкалье, в Чите, носила имя заслуженного мастера спорта Советского Союза, прославленного Геннадия Ковалева», - заявил Губерниев.

Телеведущий добавил, что особое чувство стыда должны испытать чиновники, которые получили все необходимые документы еще летом, но не дали им ход, а дождались ухода из жизни чемпиона мира.

Губерниеву ответил министр спорта Забайкальского края Андрей Середкин. В комментарии изданию «Чита.ру» чиновник объяснил, что присвоить имя спортивной школе не могли из-за пробела в законодательстве. Местные депутаты подготовили необходимую поправку, но рассмотреть ее не успели.

О смерти чемпиона мира 1973 года Геннадия Ковалева Союз биатлонистов России объявил в понедельник, 30 декабря. Спортсмену было 79 лет.

Спортсмены Россия Чиновники Биатлон
30 декабря 2024, 18:35
Путин учредил стипендию для россиян с высокими спортивными результатами
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин учредил стипендию для россиян, имеющих высокие спортивные результаты, в том числе призеров и чемпионов Олимпийских игр. Указ главы государства разместили на официальном портале публикования правовых актов.

Размер доплаты составит до 60 тысяч рублей.

«В целях обеспечения социальной поддержки имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению граждан Российской Федерации постановляю: учредить стипендию президента Российской Федерации гражданам, имеющим высокие спортивные результаты или способствовавшим их достижению», - отметили в тексте указа.

Выплаты от 25 до 60 тысяч рублей полагаются чемпионам и призерам Олимпийских игр, призовым медалистам официальных соревнований, специалистам и тренерам спортивных сборных команд России, а также победителям и призерам Сурдлимпийских игр, Всемирных игр глухих и Паралимпийских игр.

Спортсмены Россия
29 декабря 2024, 20:51
Путин поздравил гроссмейстера Мурзина с победой на ЧМ по рапиду
Freepik
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Президент России Владимир Путин поздравил молодого российского гроссмейстера Володара Мурзина с победой на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Вы блестяще справились с поставленной задачей, в противостоянии с сильными соперниками продемонстрировали мастерство, выдержку, отличную подготовку, убедительно подтвердили высокий авторитет отечественной шахматной школы», - отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Президент также добавил, что ему особенно приятно видеть, что все три места на пьедестале почета заняли российские спортсмены.

Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Нью-Йорке. После 13 сыгранных партий на счету 18-летнего шахматиста 10 очков. Второе и третье место заняли россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий, оба они набрали по 9,5 очка.

Кремль Спортсмены Нью-Йорк Россия Владимир Путин
29 декабря 2024, 14:46
Российский шахматист выиграл чемпионат мира по рапиду в 18 лет
Global Look Press
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Российский гроссмейстер Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Нью-Йорке. После 13 сыгранных партий на счету 18-летнего шахматиста 10 очков, сообщил РБК.

В числе призеров оказались и россияне: Александр Грищук занял второе место, а Ян Непомнящий - третье. Оба набрали по 9,5 очка.

Мурзин, одержав победу, сказал, что очень счастлив.

«Я очень нервничал сегодня, потому что это большой турнир с сильными оппонентами. Временами мне везло», - отметил он.

Мурзин стал третьим российским гроссмейстером, выигравшим титул чемпиона мира с тех пор, как FIDE начала проводить официальные турниры, а именно с 2012 года. Ранее это достижение покорялось лишь двум нашим соотечественникам - Сергею Карякину в 2012 году и Даниилу Дубову в 2018-м.

Ранее норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали на чемпионате мира по быстрым шахматам из-за нарушения дресс-кода. Во время соревнований на спортсмене были джинсы, что запрещено правилами.

Спортсмены Нью-Йорк

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