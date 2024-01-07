Российский хоккеист возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ

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Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в ворота «Бостона», его признали второй звездой матча. Также в его активы две результативные передачи.

Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров текущего сезона в НХЛ. Всего на его счету 67 очков - 28 голов и 39 ассистов. Вторым идет форвард «Колорадо» Натан Маккиннон.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 20 бросков по своим воротам из 26.

Для «Тампы» это поражение стало четвертым в последних четырех играх. Они идут на девятом месте в таблице Восточной конференции с 43 очками после 41 матча.

«Бостон» одержал пятую побед в шести играх и идет вторым в Восточной конференции с 54 очками.