Российский хоккеист приблизился к уникальному рекорду в истории клуба НХЛ

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В ночь на пятницу «Рейнджерс» проводили матч с «Миннесотой Уайлд» и одержали победу со счетом 4:1, россиянин отметился голом и результативной передачей.

Таким образом, Панарин продлил серию матчей в НХЛ подряд до 13. После начала регулярного сезона-2022/23 он отмечается очками в каждой игре.

Всего в активе россиянина 21 очко (семь заброшенных шайб и 14 результативных передач).

Рекордсменом «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии является Род Жильбер, который в сезоне-1972/73 отметился в 14 матчах подряд.

Перед началом сезоне издание The Atlethic включило Панарина в список хоккеистов уровня Сборной Всех Звезд. Он выступает в НХЛ с 2015 года.