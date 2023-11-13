Российский хоккеист Панарин повторил рекорд Рода Жильбера в НХЛ
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Коламбус» со счетом 4:3. Российский нападающий Артемий Панарин продлил результативную серию до 14 матчей и повторил два рекорда, сообщил «Чемпионат».
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел на площадке «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время и овертайм завершились с равным счетом, но серия буллитов принесла победу хозяевам. Заключительный счет составил 4:3.
Артемий Панарин набрал в нынешнем сезоне НХЛ 24 очка. Он продлил серию из 14 результативных матчей и благодаря этому повторил два рекорда. Играя за «Нью-Йорк Рейнджерс» такого же результата в сезоне-1972/73 достиг Род Жильбер. Среди россиян 14 матчей с результативными действиями сыграл в сезоне-1992/93 Дмитрий Квартальный, выступавший за «Бостон».
Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял первое место в рейтинге лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Его команда 8 ноября обыграла «Монреаль Канадиенс».