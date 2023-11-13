Российский хоккеист Панарин повторил рекорд Рода Жильбера в НХЛ

Команда Валиевой оспорит оценки на этапе Гран-при в Казани

Команда олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой решила подать протест на результаты произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фигуристка получила штрафы за падение с четверного тулупа и ошибку на хореодорожке в произвольной программе. Также судьи приняли решение обнулить одну из двух секвенций из-за того, что в произвольной программе разрешен только один подобный элемент. Пока неизвестно, что конкретно намерена оспорить сторона Валиевой.

Один из рефери Александр Лакерник сообщил, что судьи засчитали проезд Валиевой по льду как падение. У нее в итоге стало два падения, а при таких результатах нельзя ставить выше, чем 8,75, пояснил он.

В минувшую пятницу, 10 ноября, завершились слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде. Разбирательства связаны с тем, что в пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года нашли триметазидин. Причем результаты проверки обнародовали во время Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года.