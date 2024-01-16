16 января 2024, 07:46

Российский хоккеист объяснил обращение к программе помощи игрокам НХЛ

РИА «Новости»
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Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи хоккеистам Национальной хоккейной лиги, чтобы раз и навсегда решить свои проблемы. Его слова привела пресс-служба «Эвеланш».

«Я решил обратиться за помощью в рамках этой программы. Моя задача - предотвратить все негативные последствия и решить свои проблемы раз и навсегда», - сказал он.

Ничушкин пообещал, что сделает все возможное для скорейшего возвращения на лед.

«Большое спасибо организации, моей семье и партнерам по команде. Благодарю всех с поддержку», - добавил россиянин.

В текущем сезоне НХЛ хоккеист принял участие в 40 матчах, записал на свой счет 42 очка (22+20). Всего в лиге Ничушкин провел 498 игр, забросив 110 шайб и отдал 153 результативные передачи.

В апреле 2023 года российский нападающий попал в скандал с пьяной девушкой в отеле.

НХЛ Хоккей
16 января 2024, 07:21
Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Каролину» в НХЛ
РИА «Новости»
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Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» одержали победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Российский защитник калифорнийского клуба Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

«Кингз» прервали восьмиматчевую серию поражений в матчах заокеанской лиги и занимают третью строчку в Тихоокеанском дивизионе. «Харрикейнз» с 53 очками идут на втором месте в Столичном дивизионе.

Всего в нынешнем сезоне 28-летний Гавриков провел 35 матчей, забросил три шайбы и сделал девять результативных передач.

Ранее стало известно, что российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин примет участие в программе помощи хоккеистам НХЛ , которая способствует лечению от наркотической или алкогольной зависимости.

НХЛ Хоккей
16 января 2024, 07:01
Лионель Месси в третий раз стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Unsplash
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В Лондоне прошла торжественная церемония The Best FIFA Football Awards. Нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси объявили победителем в номинации лучший игрок года, сообщил «Чемпионат».

Легендарного футболиста наградили заочно - он не приехал на церемонию, но стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА. За этот приз боролись также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Последний набрал столько же очков, сколько Лионель Месси, но занял второе место по итогам голосования капитанов национальных команд.

Лионель Месси получил награду в третий раз, его признавали лучшим игроком года в 2019 и 2022 годах. Футболист обогнал нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, на счету которого победа в 2016 и 2017 годах.

Килиан Мбаппе в ноябре стал новым рекордсменом среди футболистов по числу забитых голов в возрасте до 25 лет. Он 300 раз попал в ворота соперников.

Спортсмены Аргентина Футбол Лионель Месси
15 января 2024, 23:51
Российский хоккеист обратился к программе помощи игрокам НХЛ
РИА «Новости»
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился к программе помощи игрокам Национальной хоккейной лиги. Об этом журналист Адриан Дейтер сообщил в социальной сети Х.

«Ничушкин снова участвует в программе помощи игрокам НХЛ, выбыв на неопределенный срок», - написал он.

Программа помощи НХЛ помогает игрокам, которые нуждаются в лечении от алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ею, чтобы избавиться от психологических проблем.

В нынешнем сезоне Ничушкин успел провести 40 матчей, в которых отметился 42 (22 20) результативными действиями. Всего на счету хоккеиста в НХЛ 498 матчей и 263 очка.

Ранее Валерий Ничушкин получил звание лучшего игрока дня в НХЛ , отметившись двумя шайбами в игре с «Вегас Голден Найтс». Таким образом, россиянин вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды.

В апреле 2023 года нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» оказался в центре скандала. В его номере в Сиэтле нашли пьяную девушку, которая впоследствии напала на врача.

НХЛ Хоккей
15 января 2024, 07:45
Даниил Медведев прошел во второй круг Australian Open
РИА «Новости»
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Российский теннисист Даниил Медведев стартовал с победы на Открытом чемпионате Австралии. Он оказался сильнее француза Теренса Атмана.

Россиянин прошел в следующую стадию турнира после медицинского отказа соперника от продолжения игры при счете 5:7; 6:2, 6:4; 1:0 в пользу Медведева.

Предварительной причиной отказа стали сильные мышечные судороги у Атмана. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 37 минут.

Во втором круге Медведев встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори.

Россиянин является действующей третьей ракеткой мира. На первом месте рейтинга идет серб Новак Джокович, на второй строчке испанец Карлос Алькарас.

Ранее стало известно, что во второй круг Australian Open вышел 26-летняя пятая ракетка мира Андрей Рублев , который победил на старте бразильца Тиаго Сейбот Уайлда.

Теннис Даниил Медведев

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