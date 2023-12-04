Российский хоккеист Артемий Панарин стал первой звездой матча НХЛ

Игра прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:5. Артемий Панарин провел на льду 19 минут 15 секунд, забросил три шайбы, сделал голевую передачу и набрал четыре очка. Он оформил пятый за карьеру хет-трик в чемпионатах НХЛ и стал звездой матча. По количеству четырехочковых хоккеист сравнял счет с нападающим «Колорадо» Микко Рантаненом и обошел форварда «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна.

Второй звездой матча признали форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Мику Зибанежада, на счету которого два очка - по одной шайбе и передаче. Третью строчку занял нападающий той же команды Винсент Трочек с двумя передачами.

В конце ноября российские хоккеисты Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко забили четыре шайбы в матче «Коламбус Блю Джекетс» против «Бостон Брюинз». Они поставили новый рекорд.