Российский футболист стал победителем Лиги Европы

Решающая игра состоялась в Дублине. В составе победителей тремя забитыми мячами отметился Адемола Лукман. Миранчук вошел в заявку на игру, но провел ее на скамейке запасных.

Миранчук стал первым россиянином с 2016 года, который одержал победу в еврокубковом турнире, тогда хавбек Денис Черышев выиграл Лигу чемпионов вместе с мадридским «Реалом».

«Аталанта» прервала серию «Байера» без поражений из 51 матча подряд во всех турнирах. В последний раз леверкузенский клуб уступал еще в мае 2023 года во встрече с «Бохумом» (0:3).

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провел за «Аталанту» 40 матчей, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.