Российский футболист Дзагоев продолжит карьеру в Греции

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Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Ламия» выступает в высшем дивизионе страны. Цвета команды, в частности, защищает бывший одноклубник Дзагоева по ЦСКА, сербский хавбек Зоран Тошич.

Последней командой Дзагоева был «Рубин», за который он провел 20 матчей в прошлом сезоне Первой лиги и забил три мяча.

С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал в составе столичного ЦСКА. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России, забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 397 матчах.

Кроме того, футболист четыре раза победил в Кубке России и выиграл три Суперкубка страны.

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