Российский футболист Дзагоев продолжит карьеру в Греции
Российский полузащитник Алан Дзагоев перешел в греческую «Ламию». Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба клуба.
Соглашение с 33-летним игроком рассчитано до конца сезона-2023/24.
«Ламия» выступает в высшем дивизионе страны. Цвета команды, в частности, защищает бывший одноклубник Дзагоева по ЦСКА, сербский хавбек Зоран Тошич.
Последней командой Дзагоева был «Рубин», за который он провел 20 матчей в прошлом сезоне Первой лиги и забил три мяча.
С 2008 по 2022 год Дзагоев выступал в составе столичного ЦСКА. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России, забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 397 матчах.
Кроме того, футболист четыре раза победил в Кубке России и выиграл три Суперкубка страны.
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