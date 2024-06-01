Российский фигурист Гришин решил выступать за другую страну

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Юноша уже получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сейчас 16-летний спортсмен ждет документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать в составе французской сборной.

Тренер Гришина - Никита Назаров. В паре с Миланой Гиленко фигурист занял первое место на Спартакиаде учащихся.

Ранее фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. Спортсменка работает над совместным проектом с блогером-миллионником Лешей Янгером.