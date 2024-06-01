Российский фигурист Гришин решил выступать за другую страну
Российский фигурист Даниил Гришин решил сменить спортивное гражданство на французское. Его слова привел «Матч ТВ».
Юноша уже получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Сейчас 16-летний спортсмен ждет документы от Международного союза конькобежцев, чтобы выступать в составе французской сборной.
Тренер Гришина - Никита Назаров. В паре с Миланой Гиленко фигурист занял первое место на Спартакиаде учащихся.
Ранее фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. Спортсменка работает над совместным проектом с блогером-миллионником Лешей Янгером.