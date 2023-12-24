Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира

Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о сложностях, с которыми столкнулась на чемпионате России в Челябинске. Она пожаловалась на трудности с ростом и весом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Фигуристка отметила, что для нее это четвертый чемпионат в России и второй в Челябинске. Она сравнивала его со своим первым чемпионатом в Казани, отметив, что сейчас «это чуть меньше чем полшага вперед, но все же вперед».

«Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», - сказала Валиева.

По ее словам, в короткой программе у нее все было хорошо, поэтому главное двигаться в своем темпе и дальше, работать, а не унывать.

Спортсменка заняла третье место на чемпионате России в Челябинске. Первое досталось ученице Этери Тутберидзе - Аделии Петросян , а второе - ученице Евгения Плющенко Софье Муравьевой.

Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала в социальных сетях фотографии с чемпионата России. По словам девушки, в номере, где она поселилась, очень комфортно и даже есть джакузи.