Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу над представителем Великобритании Линдоном Артуром. Он защитил титул чемпиона мира по версии WBA Super.
Поединок в полутяжелом весе прошел в ночь на воскресенье в Эр-Рияде и продлился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу Биволу, который также стал обладателем чемпионского пояса по версии IBO, которым ранее владел Артур.
На поединок Биволя вышел под композицию известной группы «Кино» - «Группа крови». На стадионе в качестве зрителей присутствовали многократный обладатель «Золотого мяча», футболист Криштиану Роналду и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
Для 33-летнего Биволя эта победа стала 22-й в профессиональной карьере в 22 боях, 32-летний Артур потерпел второе поражение в карьере.
В другом бое вечера россиянин Арсланбек Махмудов уступил техническим нокаутом немцу Агиту Кабайелу техническим нокаутом.