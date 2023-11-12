Российский боец Павлович уступил нокаутом британцу Аспинэллу на турнире UFC
Российский боец Сергей Павлович проиграл представителю Великбританции Тому Аспинэллу в соглавном бою на турнире UFC 295.
В ночь на воскресенье столичный клуб победил «Нью-Йорк Айлендерс», россиянин отметился дублем.
Свой второй гол Овечкин забросил в уже пустые ворота на последней 60-й минуте игры.
Для нападающего этот гол стал 56-м в карьере, когда ему удалось отправить шайбу в пустой створ, по этому показателю он сравнялся с Гретцки и повторил его рекорд.
Всего в регулярных чемпионата НХЛ Овечкин забросил 826 голов в 1360 матчах. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов заокеанской лиги в истории. Лидерство принадлежит Гретцки, который записал на свой счет 894 заброшенных шайбы в 1487 матчах.
Ранее россиянин установил очередной рекорд в НХЛ, первым в истории забросив 300 шайб в численном большинстве.
Он подчеркнул, что кроме отстранения комиссия аннулировала результаты последнего боя Нурмагомедова, выписала ему штраф в размере 50 тысяч долларов, а также передала все данные во Всемирную антидопинговую комиссию (WADA).
В турнире Bellator 300 Усман Нурмагомедов одержал победу над американцем Брентом Примусом по единогласному решению судей. Но после положительного анализа на запрещенное вещество в допинг-пробе результаты аннулировали.
Руководитель CSAC отметил, что у Нурмагомедова был на руках рецепт на обнаруженное лекарство, но по какой-то причине он не указал его в своей заявке. О каком веществе идет речь спортивный функционер не уточнил.
Ситуацию с российским спортсменом прокомментировал его соперник Брент Примус. Он поблагодарил CSAC и Bellator за совместную работу в продвижении чистого спорта и пообещал вернуться на соревнования.
Усман Нурмагомедов одержал 17 побед в 17 поединках ММА. По итогам чемпионата Bellator россиянин вошел в тройку лучших представителей вне зависимости от весовых категорий.
В перечне указали, что спортсмены будут выступать только в нейтральном статусе. В соревнованиях смогут участвовать гимнасты, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.
Форма спортсменов должна быть со светло-синими оттенками, предметы в художественной гимнастике - только белыми. Музыкальное сопровождение для программ также должно быть без намеков на национальную принадлежность. Кроме того, россиянам запретили демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.
В FIG уточнили, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принимать участие в командных дисциплинах. Их социальные сети проверят на предмет поддержки СВО.
Российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. После МОК разрешил федерациям самостоятельно принимать решение о допуске российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.
Исполнительный комитет Федерации спортивной гимнастики в июле разрешил сборным России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях с 1 января 2024 года.
«Я никогда не вернусь в Россию, это даже не обсуждается», - сказал он.
При этом несколько дней назад 78-летний Луческу заявил изданию «Спорт-Экспресс» , что не исключает вероятность работы в России.
С 2016 по 2017 год Луческу возглавлял санкт-петербургский «Зенит», под его руководством «сине-бело-голубые» выиграли Суперкубок страны.
Последним местом работы тренера было киевское «Динамо». С 2004 по 2016 год Луческу возглавлял донецкий «Шахтер».
Об уходе Луческу из «Динамо» стало известно 5 ноября. Свое решение он объяснил тем, что необходимо «пожертвовать собой» и оставить пост для более молодых коллег. Также тренер признавался, что много переживал из-за большого количества погибших в боевых действиях.