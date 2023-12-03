03 декабря 2023, 10:07

Российский боец Арман Царукян выиграл главный поединок турнира UFC в Техасе

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Россиянин Арман Царукян одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Остине. Спортсмен нокаутировал Дариуша в первом раунде. Видео появилось в Telegram-канале UFC Russia.

Царукян отправил соперника в нокаут в первом же раунде, спустя чуть больше чем минуту с момента начала поединка в легком весе.

Теперь на счету 27-летнего Армана Царукяна 21 победа и три поражения в ММА. К моменту этого поединка он занимал восьмое место в рейтинге UFC в легком весе. Предыдущий поединок Царукяна также закончился победой - в июне он победил техническим нокаутом бразильца Жуакина Силву.

На счету 34-летнего Дариуша - 22 победы, шесть поражений и ничья, при этом в рейтинге UFC он на четвертом месте. В прошлом поединке, который состоялся также в июне, американец проиграл техническим нокаутом бразильскому спортсмену Чарльзу Оливейре.

Чемпион UFC в легком весе - россиянин Ислам Махачев.

США Спортсмены Награды UFC Россия
02 декабря 2023, 22:24
Самолет с хоккеистами ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
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Направлявшийся в Челябинск самолет хоккейного клуба ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за непогоды в аэропорту назначения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале московского клуба.

«В Челябинск добираемся с приключениями! Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге. Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах», - рассказали спорстмены.

Хоккеисты ЦСКА встретятся с челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча запланирована на 3 декабря в 15:00 по московскому времени.

Позже в Telegram-канале ЦСКА сообщили, что самолет все же вылетел и благополучно приземлился в Челябинске. Хоккеисты написали «Привет, Челябинск».

Легенды и игроки ЦСКА отметили 1 декабря Всероссийский день хоккея в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. Московскому клубу в этом году исполнилось 77 лет.

ЦСКА Хоккей Самолеты
02 декабря 2023, 22:01
Шотландия сыграет с Германией в матче открытия Евро-2024 по футболу
Unsplash
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Матч открытия чемпионата Европы по футболу 2024 года в Мюнхене пройдет между сборными Шотландии и Германии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Жеребьевка состоялась 2 декабря в Эльбской филармонии в Гамбурге. Евро-2024 начнется 14 июня и продлится до 14 июля в Германии. Матч открытия турнира состоится на «Альянц Арене». Сборные Венгрии и Швейцарии поборются с Германией и Шотландией за выход в 1/8 финала.

Игры чемпионата пройдут в таких городах, как Берлин, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт, Кельн, Франкфурт, Лейпциг и других. В плей-офф турнира выйдут сборные, занявшие первое и второе места в группах. Финал состоится в Берлине на арене «Олимпиаштадион».

Заключительный тур группового этапа квалификации Евро-2024 завершился 22 ноября. Сборная Хорватии обыграла Армению и стала участницей чемпионата. Россия пропустила отборочный этап и не примет участие в турнире.

Футбол Европа
02 декабря 2023, 18:06
«Факел» и «Балтика» сыграли вничью в матче чемпионата России
Unsplash
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«Факел» из Воронежа и «Балтика» из Калининграда сыграли вничью в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. Игроки обеих футбольных команд не забили ни одного гола.

Эта ничья стала для «Факела» четвертой без забитых мячей из пяти в текущем чемпионате. Сейчас воронежский клуб с 20 баллами находится на 11-м месте в таблице РПЛ. «Балтика» оказалась на 14-й строчке с 13 очками.

В следующем туре 10 декабря «Факел» сыграет с московским «Динамо». «Балтика» в этот же день сразится с казанским «Рубином».

В конце ноября футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Петербургская команда оказалась на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. Второе место занял «Краснодар».

Спортсмены Футбол
02 декабря 2023, 17:48
Глава МОК назвал дату принятия решения по участию России в Олимпиаде-2024
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Окончательное решение по участию России в Олимпиаде в Париже Международный олимпийский комитет (МОК) примет в марте 2024 года. Об этом заявил глава организации Томас Бах, сообщило издание ITG.

Он также анонсировал саммит, который состоится 5 декабря в Лозанне. Главной темой мероприятия станет возможность участия России в Олимпийских играх - 2024.

«Мы не обсуждали этот вопрос (участия россиян - прим. ред.) на прошедшем заседании исполкома. На олимпийском саммите мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт», - указал Бах.

Глава МОК отметил, что организация обратит внимание на мнение ООН, «которая призывает к олимпийскому перемирию». По его словам, олимпийский комитет примет окончательное решение только после обсуждения всех нюансов на саммите.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков иронично прокомментировал политику Международного олимпийского комитета. Он напомнил, что буква «М» в аббревиатуре не означает «монополию». Песков назвал спортивный мир многогранным и добавил, что соревнования могут проходить вне контекста МОК.

Спортсмены Международный олимпийский комитет Олимпийские игры в Париже — 2024

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