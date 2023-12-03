Российский боец Арман Царукян выиграл главный поединок турнира UFC в Техасе

Царукян отправил соперника в нокаут в первом же раунде, спустя чуть больше чем минуту с момента начала поединка в легком весе.

Теперь на счету 27-летнего Армана Царукяна 21 победа и три поражения в ММА. К моменту этого поединка он занимал восьмое место в рейтинге UFC в легком весе. Предыдущий поединок Царукяна также закончился победой - в июне он победил техническим нокаутом бразильца Жуакина Силву.

На счету 34-летнего Дариуша - 22 победы, шесть поражений и ничья, при этом в рейтинге UFC он на четвертом месте. В прошлом поединке, который состоялся также в июне, американец проиграл техническим нокаутом бразильскому спортсмену Чарльзу Оливейре.

Чемпион UFC в легком весе - россиянин Ислам Махачев.