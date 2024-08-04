Российским журналистам не дали сделать фото Андреевой и Шнайдер с медалями

После финального матча в кулуарах Олимпиады организовали пресс-конференцию. Во время мероприятия профессиональный фотограф не смог сделать снимки россиянок из-за запрета, и их поспешно увели.

По словам организаторов, делать фото со спортсменами запрещено. Однако перед этим сербские журналисты делали фотографии с Новаком Джоковичем, который стал золотым призером ОИ-2024.

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро на Олимпиаде в Париже, уступив в финале соперницам из Италии. Андреева и Шнайдер принесли России первую медаль на Играх-2024.

Сербский теннисист Новак Джокович победил в финале соревнований в Париже. Он одолел испанца Карлоса Алькараса и стал обладателем золотой медали.