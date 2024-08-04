04 августа 2024, 23:24

Российским журналистам не дали сделать фото Андреевой и Шнайдер с медалями

Freepik
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Российским журналистам запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпийских игр. Об этом сообщило Sport24.

После финального матча в кулуарах Олимпиады организовали пресс-конференцию. Во время мероприятия профессиональный фотограф не смог сделать снимки россиянок из-за запрета, и их поспешно увели.

По словам организаторов, делать фото со спортсменами запрещено. Однако перед этим сербские журналисты делали фотографии с Новаком Джоковичем, который стал золотым призером ОИ-2024.

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро на Олимпиаде в Париже, уступив в финале соперницам из Италии. Андреева и Шнайдер принесли России первую медаль на Играх-2024.

Сербский теннисист Новак Джокович победил в финале соревнований в Париже. Он одолел испанца Карлоса Алькараса и стал обладателем золотой медали.

Спортсмены Париж Россия Теннис Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 20:30
Россиянки Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде
Freepik
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Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

В финале российские спортсменки провели поединок против итальянок Жасмин Паолини и Сары Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10 в пользу соперниц россиянок.

Таким образом, Андреева и Шнайдер принесли России первую медаль на Олимпийских Играх. Это было их первое выступление на Олимпиаде. Всего в Париж приехали 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее стало известно о победе сербского теннисиста Новака Джоковича в финале соревнований в Париже. Он одолел испанца Карлоса Алькараса и завоевал золотую медаль.

Бронзовую медаль Олимпийских игр в мужском одиночном разряде заработал итальянский теннисист Лоренцо Музетт.

Париж Теннис Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 19:41
Алькарас расплакался после поражения в финале Олимпийских игр в Париже
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Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас не смог сдержать эмоции после поражения в поединке с Новаком Джоковичем в финале Олимпийских игр. По окончании матча испанский теннисист расплакался, сообщил МАТЧ ТВ.

В разговоре с журналистами Алькарас заявил, что гордится серебром летней Олимпиады в Париже. Также он пообещал, что завоюет золото на следующих Играх.

«Больно проигрывать именно таким образом. У меня были шансы сравнять счет в матче, но я не смог ими воспользоваться», - пояснил он.

Встреча Алькараса и Джоковича з акончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Сербский теннисист также вырвался вперед по общему количеству побед над Алькарасом в своей карьере (4-3). В мировом рейтинге он находится на втором месте.

Для серба Новака Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзовую медаль.

Золото Рейтинги Теннис Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 18:39
МОК объявил незаконными гендерные тесты спортсменов
РИА «Новости»
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Тестирования спортсменов на гендерную принадлежность незаконны. Такое заявление сделал представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс, сообщило РИА «Новости».

«Эти тесты не являются легитимными», - подчеркнул он.

Адамс также назвал шокирующими слова главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, который пообещал наградить спортсменок, которые провели поединки против проваливших гендерный тест соперниц.

«Никакого доверия или авторитета», - заявил Адамс.

Спортсмены-трансгендеры Иман Хелиф и Линь Юйтин не прошли гендерный тест на чемпионате мира 2023 года. Но МОК одобрил их участие в женском турнире Игр-2024.

Ранее итальянская боксерша Анджела Карини заявила о завершении карьеры в боксе после того, как проиграла в 1/8 финала олимпийского турнира Хелиф. Девушка ушла с ринга на 46-й секунде боя в слезах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя этот случай, отметил, что олимпийское движение стало жертвой псевдолиберальных проявлений. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что «миром стало править безумие». Его возмутило, что мужчины избивают женщин и получают за это медали.

*ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

Кремль Спортсмены Дмитрий Песков Бокс Женщины Сербия Россия Мужчины Международный олимпийский комитет Александр Вучич
04 августа 2024, 13:34
Турнир по плаванию на Олимпиаде на открытой воде в Сене могут отменить
Global Look Press
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Плохое качество воды и сильное течение не позволят провести в реке Сене командные заплывы по триатлону. Арбитр Олимпийских игр в Париже Алексей Калинин заявил об этом в своем Telegram-канале «Триатлон по правилам».

«По нашему мнению, соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», - сказал он.

Индивидуальные соревнования 31 июля, по словам Калинина, прошли успешно. Однако теперь под угрозой оказалась командная эстафета. Он напомнил, что тренировки 3 и 4 августа отменили из-за плохого качества воды и усилившегося течения.

Арбитр назвал Сену очень сложным местом для проведения соревнований. Прошедший заплыв в индивидуальном зачете он сравнил с продвижением лососевых вверх по реке против течения. Технические делегаты решили изменить схему заплыва, но столкнулись с новой проблемой - капитан буксира, которому поручили поставить понтон для процедуры выбора стартовых мест, просто не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Калинин сказал, что капитана разыскали, но проведение заплывов осталось под вопросом.

Организаторы Олимпиады-2024 объяснили загрязнение Сены обрушившимися на Париж дождями. Эколог Илья Рыбальченко не согласился с ними. По его словам, проблема кроется в человеческом факторе.

Париж Франция Экология Олимпиада в Париже — 2024 Реки

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