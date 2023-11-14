Российским спортсменам посоветовали уезжать из страны ради результата

«Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться», - заявил Березуцкий.

При этом экс-футболист отметил, что неважно, за какую страну и под каким флагом выступать. Березуцкий считает, что потратившему 15-20 лет на спорт атлету необходимо выступать, а для этого можно уехать «куда угодно», если есть возможность.

Ранее бывший капитан «Спартака» Егор Титов посоветовал российским футболистам уходить из РПЛ. Он считает, что уровень российской лиги упал, поэтому спортсменам нужно «убегать» и пробовать добиваться результата за границей.