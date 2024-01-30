Российским фигуристам присудили третье место в командном турнире на ОИ-2022

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд признал российскую фигуристку Камилу Валиевой виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года.

ISU аннулировал результаты Валиевой, что привело к изменению расстановки на итоговом подиуме в командном турнире на ОИ-2022. Первое место теперь у сборной США, вторая строчка у Японии, а тройку замкнула Россия. В составе российской команды Валиева стала обладательницей золотой медали командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Кроме того, Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы-2022 в женском одиночном катании. Согласно релизу ISU, теперь первое место на турнире теперь у россиянки Анны Щербаковой, второе у ее соотечественницы Александры Трусовой, а бронза досталась Луне Хендрикс из Бельгии.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение о дисквалификации Валиевой политизированным.