Российским бойцам UFC разрешили выходить на поединки с государственным флагом

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Речь идет в том числе о российских бойцах. Они также смогут выходить на поединки под госсимволом РФ.

«Если какие-либо флаги ранят ваши чувства, это чертовски плохо», - подчеркнул Уайт.

В 2022 году организация запретила спортсменам выходить на бой с флагами, чтобы не создавать политическую напряженность. Действующим чемпионом UFC в легком весе на сегодняшний день является Ислам Махачев.

В сентябре боец поделился планами на будущее. Он отметил, что не собирается завершать карьеру. В социальных сетях UFC Eurasia Махачев указал на систематический рост своих показателей.