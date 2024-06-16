16 июня 2024, 00:34

Российских тхэквондистов не допустили к участию в Олимпиаде в Париже

Unsplash
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Российские тхэквондисты не попали в число первых 14-ти российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Список атлетов опубликовали на сайте Международного олимпийского комитета.

При этом у россиян есть две мужские и две женские олимпийские квоты в этом виде спорта, однако в настоящий момент ни одного российского тхэквондиста не признали имеющим право участвовать в Играх, и они не получили приглашения, отметили в комитете.

В субботу, 15 июня, стали известны имена российских атлетов, которые получили допуск к Олимпийским играм. Речь идет о мастерах велоспорта, прыжках на батуте и борцах. В список попали 14 спортсменов.

Спортсмены Париж Россия Международный олимпийский комитет
15 июня 2024, 23:37
«Сможет вытеснить Доннарумму». Экс-одноклубник Сафонова — о его переходе в «ПСЖ»
РИА «Новости»
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Футболист Матвей Сафонов официально перешел во французский «Пари Сен-Жермен» и стал самым дорогостоящим вратарем в истории команды. Бывшие одноклубники пожелали спортсмену удачи, сообщил телеканал «Краснодар».

Не все знают, что «Краснодар» был не единственным клубом в карьере футболиста. В сезоне 2016/2017 голкипер был в составе ФК «КубГУ» и выступал в Национальной студенческой футбольной лиге. Период с 2017 по 2019 годы стал знаковым как для команды, так и для самого вратаря. Кубанский госуниверситет побеждал на чемпионате Европы среди студенческих команд.

Футболист «КубГУ» Владимир Хан отметил, что Сафонов высоко котировался среди сверстников. Его переход в «ПСЖ» - успех для всего российского футбола, считает игрок.

«Это большой успех для всего российского футбола, поэтому буду болеть и следить за его успехами. Верю, что сможет вытеснить Доннарумму», - сказал Хан.

О переходе Сафонова в «ПСЖ» стало известно 14 июня. Игрок подписал контракт с парижским клубом до 2029 года.

Спортсмены Краснодар Футбол
15 июня 2024, 21:53
Испания всухую разгромила Хорватию на Евро-2024
Global Look Press
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Команда Испании обыграла сборную Хорватии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Испанцы победили со счетом 3:0.

В команде победителей голами отличились Альваро Мората (29-я минута), Фабиан Руис (32) и Дани Карвахаль (45 2).

Хорват Бруно Петкович не смог реализовать 11-метровый удар, назначенный на 80-й минуте в ворота испанцев. Однако мяч вернулся к Петковичу и он пробил ворота противника, но гол не засчитали после просмотра системы видеоассистента рефери (VAR). Передавший Петковичу мяч Иван Перишич забежал в штрафную площадь до удара с 11-метровой отметки.

Германия на Евро-2024 обыграла Шотландию со счетом 5:1. Шотландская сборная играла в меньшинстве с 44-й минуты, одному из игроков показали красную карточку.

Германия Футбол Европа Испания Шотландия Чемпионат Европы по футболу — 2024
15 июня 2024, 21:27
Мамиашвили прокомментировал список допущенных на Олимпиаду россиян
РИА «Новости»
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Подход к формированию списка спортсменов из России, которые получили допуск на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе, вызывает недоумение. Об этом заявил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили, его слова привели на официальном сайте организации.

«Совершенно непонятно, по каким критериям был сформирован этот список и является ли он окончательным. Комментировать пока нечего, ждем разъяснений из Объединенного мира борьбы», - сказал он.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил имена спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в этом году. Ими стали велосипедисты Алена Иванченко, Тамара Дронова и Александр Власов. На соревнование по прыжкам на батуте поедет Анжела Бладцева. Полный список имен опубликовали на официальном сайте МОК.

Спортсмены Россия Олимпиада в Париже — 2024
15 июня 2024, 20:53
Стало известно имя самого молодого футболиста в истории Евро
Pxhere
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Игрок Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории чемпионата Европы. Он вышел в стартовом составе сборной Испании на матч группового этапа против команды Хорватии.

Футболист появился на поле в возрасте 16 лет. Он побил рекорд, установленный защитником сборной Польши Кацпером Козловским. В 2021 году польский спортсмен сыграл во встрече второго тура групповой стадии с командой Испании, ему было 17 лет.

Ямаль - воспитанник испанской «Барселоны». Он выступает за основную команду с 2023 года. Футболист успел провести 51 матч и отметился в них семью забитыми мячами 10 голевыми передачами.

Чемпионат Европы стартовал накануне в Германии. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

Евро Спортсмены Европа Испания История

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