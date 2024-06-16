Российских тхэквондистов не допустили к участию в Олимпиаде в Париже
Российские тхэквондисты не попали в число первых 14-ти российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Список атлетов опубликовали на сайте Международного олимпийского комитета.
При этом у россиян есть две мужские и две женские олимпийские квоты в этом виде спорта, однако в настоящий момент ни одного российского тхэквондиста не признали имеющим право участвовать в Играх, и они не получили приглашения, отметили в комитете.
В субботу, 15 июня, стали известны имена российских атлетов, которые получили допуск к Олимпийским играм. Речь идет о мастерах велоспорта, прыжках на батуте и борцах. В список попали 14 спортсменов.