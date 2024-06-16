Российских тхэквондистов не допустили к участию в Олимпиаде в Париже

Футболист Матвей Сафонов официально перешел во французский «Пари Сен-Жермен» и стал самым дорогостоящим вратарем в истории команды. Бывшие одноклубники пожелали спортсмену удачи, сообщил телеканал «Краснодар».

Не все знают, что «Краснодар» был не единственным клубом в карьере футболиста. В сезоне 2016/2017 голкипер был в составе ФК «КубГУ» и выступал в Национальной студенческой футбольной лиге. Период с 2017 по 2019 годы стал знаковым как для команды, так и для самого вратаря. Кубанский госуниверситет побеждал на чемпионате Европы среди студенческих команд.

Футболист «КубГУ» Владимир Хан отметил, что Сафонов высоко котировался среди сверстников. Его переход в «ПСЖ» - успех для всего российского футбола, считает игрок.

«Это большой успех для всего российского футбола, поэтому буду болеть и следить за его успехами. Верю, что сможет вытеснить Доннарумму», - сказал Хан.

О переходе Сафонова в «ПСЖ» стало известно 14 июня. Игрок подписал контракт с парижским клубом до 2029 года.