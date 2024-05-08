Российских спортсменов оставят без перешедших к ним медалей Олимпиад

Вручение перераспределенных медалей спортсменам после пересмотра результатов Олимпийских игр - зона ответственности национальных комитетов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК), отвечая на вопрос о передаче наград российским атлетам.

В организации подчеркнули, что не намерены проводить никакой специальной церемонии для награждения россиян.

Там напомнили, что еще до отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) он не вернул 15 наград после аннулирования результатов прошедших соревнований.

«Поэтому МОК, несмотря на отстранение ОКР, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», - заявили в пресс-службе.

При этом для других спортсменов, которых признали победителями прошлых Игр, наградят на специальной церемонии во время Олимпиады в Париже.

В российской сборной без медали остался гребец Илья Штокалов, принимавший участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Спустя два года занявшего третье место спортсмена из Молдавии дисквалифицировали. Бронзовая медаль автоматически перешла россиянину. Но своей награды Штокалов так и не получил.

В конце марта глава МОК Томас Бах поставил точку в спорах о допуске спортсменов из России и и Белоруссии на Олимпиаду в Париже. Он пояснил, что атлеты примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимн а.