08 мая 2024, 12:23

Российских спортсменов оставят без перешедших к ним медалей Олимпиад

РИА «Новости»
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Вручение перераспределенных медалей спортсменам после пересмотра результатов Олимпийских игр — зона ответственности национальных комитетов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК), отвечая на вопрос о передаче наград российским атлетам.

Вручение перераспределенных медалей спортсменам после пересмотра результатов Олимпийских игр - зона ответственности национальных комитетов. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК), отвечая на вопрос о передаче наград российским атлетам.

В организации подчеркнули, что не намерены проводить никакой специальной церемонии для награждения россиян.

Там напомнили, что еще до отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) он не вернул 15 наград после аннулирования результатов прошедших соревнований.

«Поэтому МОК, несмотря на отстранение ОКР, на данный момент не имеет возможности перераспределить медали российским спортсменам», - заявили в пресс-службе.

При этом для других спортсменов, которых признали победителями прошлых Игр, наградят на специальной церемонии во время Олимпиады в Париже.

В российской сборной без медали остался гребец Илья Штокалов, принимавший участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Спустя два года занявшего третье место спортсмена из Молдавии дисквалифицировали. Бронзовая медаль автоматически перешла россиянину. Но своей награды Штокалов так и не получил.

В конце марта глава МОК Томас Бах поставил точку в спорах о допуске спортсменов из России и и Белоруссии на Олимпиаду в Париже. Он пояснил, что атлеты примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимн а.

Спортсмены Награды Россия Международный олимпийский комитет
08 мая 2024, 11:45
«Его профессионализм вдохновлял». Смерть Егора Кашина назвали огромной утратой
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Детский тренер партнерской школы «Динамо» Егор Кашин скончался на 24-м году жизни. Трагедия произошла на поле во время игры в футбол, сообщили в академии «Динамо» имени Л. И. Яшина. Ассистент спортсмена Лева Леван в беседе с 360.ru признался, что случившееся стало сильнейшим ударом.

По мнению Левана, смерть Кашина стала огромной утратой для всей футбольной школы и русского футбола.

«С трудом подбираю слова, чтобы выразить свою скорбь по поводу ухода из жизни Егора», - признался он.

Леван подчеркнул, что Кашин был для него не просто коллегой, но и настоящим другом, человеком, преданным своему делу и футболу всей душой.

«Вспоминаю, как он всегда приходил на тренировки задолго до их начала, расставляя барьеры конусы фишки на Петровском манеже. Его профессионализм и преданность делу вдохновляли всех нас», - добавил собеседник 360.ru.

Он также принес глубокие соболезнования всем близким, друзьям и коллегам Кашина «В этот трудный час мои мысли с Вами и со всеми, кто знал и любил Егора Максимовича», - добавил Леван.

Кашин работал с ребятами из команды U-9, уточнили в академии «Динамо». Представители организации также выразили искренние соболезнования родным и близким тренера.

«Наша франшиза потеряла прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи», - заключили в пресс-службе.

Футбол
08 мая 2024, 01:39
Тренер школы «Динамо» умер на футбольном поле в 23 года
Freepik
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Тренер детской школы московского «Динамо» Егор Кашин умер во время игры в футбол. Ему было всего 23 года. Пост об этом опубликовали в Telegram-канале организации.

«Ушел из жизни детский тренер динамовской школы Егор Кашин», - написали в сообщении.

В обязанности Кашина входило тренировать детей из команды U-9. Академия «Динамо» выразила соболезнования родным и близким футболиста, отметив, что уход спортсмена, стал «большой утратой для всей динамовской семьи».

Обстоятельства и причины смерти Егора Кашина не раскрываются. Академия объявила 6 мая траурным днем. До этого Кашин играл за футбольный клуб «Муром».

Спортсмены Футбол
06 мая 2024, 07:52
Норрис впервые в карьере стал победителем этапа «Формулы-1»
РИА «Новости»
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Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис выиграл Гран-при Майами, который стал шестым этапом чемпионата «Формулы-1».

Второе место в гонке занял Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», тройку замкнул монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

Для 24-летнего Норриса эта победа стала первой в карьере. Всего он принял участие в 110-ти этапах Гран-при. До этого лучшим результатом пилота в карьере было второе место. До Норриса победу на этапах Гран-при в составе «Макларена» одерживал Даниэль Риккардо в 2021 году.

Следующий этап чемпионата мира «Формулы-1» состоится в итальянском городе Имоле в период с 17 по 19 мая.

Формула 1
05 мая 2024, 20:22
Нападающего «Вашингтона» Овечкина оправдали за снижение результативности
РИА «Новости»
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Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан выступил в защиту хоккеиста Александра Овечкина в ответ на критику его результативности в матче с «Рейнджерс». Слова Маклеллана привело издание RMNB.

Овечкин взял на себя ответственность за поражение команды от «Рейнджерс» в последнем матче, «Вашингтон Кэпиталз» вылетели в первом раунде Кубка Стэнли-2024 со счетом 0:4.

«Я не думаю, что взваливать на него всю ответственность справедливо - ему 38 лет. Мы не можем прийти и потребовать, чтобы он нас тащил или забивал 50 голов», - заявил Маклеллан.

Он добавил, что клуб потерял двух нападающих, в команду пришли молодые игроки. К тому же нынешний сезон для команды был утомительным, часто играли по два-три матча подряд каждую ночь, что особенно сложно для возрастных игроков.

В середине апреля гол Овечкина принес «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Филадельфией Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ Хоккей Вашингтон Александр Овечкин

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