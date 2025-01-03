Российских шахматистов предложили лишать денег при смене гражданства

По его словам, в федерации уже ввели подобную практику после того, как ряд шахматистов с 2022 года сменили гражданство. Филатов выразил уверенность в том, что такая мера необходима в нынешних реалиях.

Также президент ФШР не исключил, что предложение о возврате спонсорских денег может вызвать негативную реакцию у многих тренеров, «которые пытаются манипулировать талантливыми шахматистами».

Ранее на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке впервые в истории первое место разделили россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. Также чемпионат мира по быстрым шахматам выиграл Володар Мурзин.

Российские и белорусские шахматисты с февраля 2022 года участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе.