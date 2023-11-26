26 ноября 2023, 13:57

Российских футболистов обвинили в отсутствии желания помогать армии

РИА «Новости»
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Выступающие на чемпионате России футболисты не продемонстрировали своего желания отдать часть от высоких доходов на нужды специальной операции. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Что-то не припоминаю случая, чтобы кто-то из футболистов отдал на нужды специальной операции часть своей баснословной зарплаты. Они оказались падкими на государственные деньги, неспособными встать на защиту страны, которая их кормила и вырастила», - сказал он.

Журавлев предположил, что футбольная сфера является предательской.

«Недавно провели благотворительный матч для футбольных ветеранов. Но совсем не подразумевали, что средства пойдут на спецоперацию. Где тот игрок, который записался бы добровольцем на фронт и горячо приветствовал СВО? От спортсменов, которые были гордостью страны, такого ждешь», - добавил парламентарий.

Ранее депутат предложил призывать в армию мигрантов , получивших гражданство России.

Спортсмены Футбол Депутаты Армия
25 ноября 2023, 18:18
«Зенит» обыграл «Сочи» в 16-м туре и вышел в лидеры РПЛ
РИА «Новости»
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Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счетом 3:0.

Встреча команд состояла в Санкт-Петербурге 25 ноября. Голы в ворота соперника забили Родригао (45 2), Вильсон Изидор (58) и Андрей Мостовой (89). На 52-й минуте встречи пенальти не получилось реализовать полузащитнику «сине-бело-голубых» Клаудиньо.

У «Зенита» сейчас 33 очка, он занял первое место в турнирной таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». У «Сочи» с 10-ю очками последнее, 16-е место.

Следующий матч «Зенита» состоится в гостях у московского «Динамо» в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России 29 декабря. «Сочи» 2 декабря сыграет с «Крыльями Советов» в матче 17-го тура РПЛ.

Ранее руководство петербургского клуба сообщило о планах приобрести флангового нападающего бразильского «Палмейраса» Артура. По данным «Чемпионата» , «Зенит» оценил стоимость сделки в 18 миллионов евро.

ФК Зенит Санкт-Петербург Футбол
25 ноября 2023, 12:51
Российский нападающий «Тампы» Кучеров стал звездой дня в НХЛ
Global Look Press
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Российского форварда Никиту Кучерова, играющего за американский хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», признали звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщило РИА «Новости».

В ночь на 25 ноября Кучеров помог «Тампе» одержать победу в матче с «Каролиной». Игра закончилась со счетом 8:2. Российский хоккеист забил два гола и сделал четыре передачи. Он повторил рекорд клуба.

По итогам дня Кучеров возглавил таблицу бомбардиров (35 очков) и снайперов (15 голов) лиги. Форвард оказался первым российским игроком в новейшей истории страны, набрав в матче НХЛ шесть очков. Его предшественником был Сергей Макаров, который набрал семь очков в феврале 1990 года.

Второй звездой дня признали голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка. Американец помог своей команде разгромить «Флориду» со счетом 3:0. Он отразил 32 броска по воротам.

Тройку лидеров закрыл одноклубник Кучерова по «Тампе» Брэйден Пойнт, забивший три шайбы и сделавший две передачи.

Ранее российский нападающий Артемий Панарин повторил рекорд Рода Жильбера в НХЛ и продлил результативную серию в лиге до 14 матчей.

США НХЛ Хоккей Россия
25 ноября 2023, 02:20
Овечкин ударил соперника клюшкой в матче НХЛ
РИА «Новости»
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо. Это произошло во время игры с «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщил «Чемпионат».

В конце первого периода российский хоккеист хотел применить силовой прием против защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне. Соперник увернулся, а Овечкин влетел в заградительное стекло.

Когда прозвучала сирена, капитан «Вашингтон Кэпиталс» не успокоился. Он продолжил ругаться с Деарне, а потом ударил его клюшкой в лицо. Овечкин сразу принес извинения сопернику. Судьи выписали ему штраф за игру с высоко поднятой клюшкой.

В текущем сезоне Александр Овечкин участвовал в 17 матчах НХЛ. Он отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Ранее российский нападающий заявил, что в свое время вместе с хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменил Национальную хоккейную лигу.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
24 ноября 2023, 21:13
Бывший вратарь НХЛ заявил, что Овечкин не сможет забить 30 голов в сезоне
РИА «Новости»
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Бывший вратарь «Рейнджерс» и других клубов национальной хоккейной лиги Мартин Бирон заявил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет забросить 30 шайб в текущем сезоне. Мнение голкипера передало TSN.

«У него всего четыре гола, забитых вратарям. Значит, такими темпами он забьет 14-15 голов голкиперам», - заявил Бирон.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 15 матчей, забил пять шайб и сделал семь результативных передач. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки составило 67 шайб.

Ранее Александр Овечкин заявил, что вместе с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в свое время спас Национальную хоккейную лигу. Сейчас, по словам хоккеиста, они уже «старички». И новому поколению спортсменов предстоит доказать, что они будут еще лучше.

НХЛ Хоккей Рекорды Александр Овечкин

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