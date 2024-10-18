Российские власти приложат усилия для повышения доступности спорта
Власти России приложат все усилия для повышения доступности занятий спортом среди населения. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на презентации новых спортивных объектов.
«Обязательно будем и дальше повышать доступность и массового спорта, массовых спортивных движений», - подчеркнул глава государства.
Также в стране появятся условия для эффективной подготовки профессиональных атлетов, в том числе по адаптивным видам спорта. Общими усилиями государства, бизнеса и общества удастся добиться намеченных целей, уверен Путин.
Глава государства указал на политизацию спорта в мире. Это коснулось даже российских паралимпийцев, которым не дают полноценно участвовать в состязаниях.