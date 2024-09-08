08 сентября 2024, 15:16

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх в Париже

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Российские атлеты выиграли 64 медали на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. На счету соотечественников 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых награды.

Параатлеты выступили в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, триатлону и тхэквондо. Всего Международный паралимпийский комитет допустил до состязаний 88 россиян. Они участвовали в Играх в нейтральном статусе.

Церемония закрытия Паралимпиады стартует в 21:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс». Атлеты из России получили приглашения.

Победителем в общекомандном зачете на летних Паралимпийских игр в Париже стал Китай. Сборная завоевала 196 медалей, 86 из них - золотые. На втором месте оказалась Великобритания. Спортсмены из Соединенного Королевства получили 45 наград.

Спортсмены Париж
08 сентября 2024, 15:25
Сборная России вернулась из Ханоя в Москву
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сборная России по футболу вернулась из Ханоя в аэропорт Внуково. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Спортсмены прибыли на родину 8 сентября.

«Мы приземлились дома», - написали представители сборной.

Накануне команда Валерия Карпина должна была сразиться в товарищеском матче со сборной Таиланда. Игру отменили из-за непогоды: МЧС Вьетнама предупредило гостей и жителей столицы об угрозе тайфуна «Яги».

В четверг российская сборная провела товарищескую встречу с национальной командой Вьетнама. Матч завершился победой команды Карпина со счетом 3:0.

Российские футболисты не смогли сразу отправиться домой из-за разбушевавшейся стихии. Авиасообщение прекратили в тот же день, когда сообщили об отмене матча с Таиландом.

Спортсмены Футбол Таиланд Сборная России по футболу Вьетнам Москва
07 сентября 2024, 17:16
Сборная России не смогла сразу после отмены игры с Таиландом вернуться домой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сборная России по футболу, включая персонал и тренерский штаб, не сможет сразу после отмены встречи с Таиландом вернуться из Таиланда, сообщил источник «Матч ТВ». Он уточнил, что решение о вылете примут исходя из погодных условий.

По информации собеседника телеканала, авиасообщение сразу после новости об отмене матча прекратили, а воздушную гавань в Ханое закрыли. Специалисты примут решение исходя из погодных условий - только после этого самолету сборной разрешат вылет домой.

Встреча с национальной командой Таиланда должна была состояться 7 сентября в 16:00 по московскому времени. Игру отменили из-за тайфуна. В Российском футбольном союзе объяснили, что переносить встречу было нецелесообразно.

Таиланд Тайфун Сборная России по футболу
07 сентября 2024, 08:37
Матч сборных России и Таиланда перенесли из-за тайфуна
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Товарищеский футбольный матч сборной России против команды Таиланда перенесли из-за обрушившегося на Вьетнам тайфуна «Яги». Об этом РИА «Новости» сообщили в Федерации футбола Вьетнама.

Изначально игра должна была пройти 7 сентября в Ханое и начаться в 16:00 по московскому времени.

Управление гражданской авиации Вьетнама в пятницу объявило о временном закрытии четырех аэропортов страны в субботу 7 сентября в связи с угрозой безопасности гражданской авиации из-за приближения тайфуна «Яги» со стороны Восточного (Южно-Китайского) моря. Местные метеорологи назвали «Ягу» сильнейшим тайфуном за последние 10 лет в этом районе.

В четверг российская команда также в Ханое встречалась с командой Вьетнама и одержала победу со счетом 3:0. К началу игры влажность составляла около 80%, а температура разогрелась до 35 градусов.

Футбол Россия Таиланд Тайфун
06 сентября 2024, 18:36
Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024 в Париже
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Российская делегация сможет принять участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Париже. Об этом сообщил каналу «Матч ТВ» глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Он отметил, что приглашение на церемонию получили все, однако, как показывает практика, примет участие в ней около половины спортсменов. Это связано с логистическими трудностями, а также с тем, что некоторые атлеты могут предпочесть выспаться перед дальней дорогой домой.

Также Рожков отметил, что на закрытие приглашали и белорусских атлетов, но те отказались, поскольку в это время уже вылетают домой.

Церемония закрытия Паралимпийских игр состоится 8 августа.

Ранее президент Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским паралимпийцам, завоевавших золотые медали на Играх.

Спортсмены Париж Россия Инвалиды

Новости по теме