Российские спортсмены выиграли общекомандный зачет Игр стран БРИКС

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Сборная России смогла завоевать 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете Игр БРИКС получил Китай (55 медалей), третье - ЮАР (51 медаль).

Спортсмены из России также завоевали семь медалей в состязаниях по плаванию в третий день Игр стран БРИКС. Они получили пять золотых и две серебряные награды.

Среди пловцов отличились Алексей Ткачев, Георгий Глазунов, Андрей Волков, Роман Акимов, Влада Эгги, Анастасия Маркова и Евгения Чикунова. Они показали отличные результаты и выиграли золотые медали.

В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов из стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Игры проходили с 18 по 22 октября в Южно-Африканской Республике.

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