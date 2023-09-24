Российские прыгуны в воду Мялин и Качанов представят Узбекистан на Азиатских играх
Спортсмены Игорь Мялин и Вячеслав Качанов выступят за сборную Узбекистана по прыжкам в воду на Азиатских играх в Китае. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявочные списки участников соревнований.
Российских прыгунов в воду Мялина и Качанова исключили из списка кандидатов в основной состав сборной команды России. Они оказались единственными спортсменами, представляющими Узбекистан на соревнованиях по прыжкам в воду на Азиатских играх.
Мялин в 2015 году стал чемпионом Универсиады в Кванджу, где выступил в синхронном миксте вместе с Дарьей Говор. Также он выиграл индивидуальное серебро в прыжках с 10-метровой вышки, командное серебро и бронзу в мужских синхронных прыжках.
Качанов завоевал в 2023 году серебряную медаль Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге в прыжках с трехметрового трамплина. В 2021 году он стал чемпионом Европы среди юниоров в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.
Ранее Международный олимпийский комитет заявил о невозможности участия россиян и белорусов в Азиатских играх. Соревнования состоятся в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.