Российские хоккеисты поставили новый рекорд НХЛ

Игра прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась счетом 5:2 в пользу хозяев. Шайбы в ворота «Бостон Брюинз» забили защитник Иван Проворов, нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко из России и нападающий Джастин Данфорт из Канады, «Коламбус Блю Джекетс» - нападающие Мэттью Пойтрас из Канады и Джон Бичер из США. Впервые в истории НХЛ четыре россиянина из одной команды забили шайбы во время одного и того же матча.

Несмотря на победу, «Коламбус Блю Джекетс» после 23 игр занял последнее, восьмое, место турнирной таблицы Столичного дивизиона. «Бостон Брюинз» по итогам 21 встречи стал лидером в Атлантическом дивизионе.

Российского форварда хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова признали звездой игрового дня в НХЛ. Он забил два гола из восьми в матче против «Каролины Харрикейнзс» 25 ноября.