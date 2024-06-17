В кадр трансляции попали болельщики, растянувшие российские триколоры в секторе фанатов сборной Сербии.

Во время матча открытия Евро-2024 между сборными Шотландии и Германии тоже заметили флаги России на трибунах. На одном из триколоров была надпись «Белгород».

Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские команды и сборные от участия в международных состязаниях.