Российские баскетболисты разгромили фейковую сборную Колумбии

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В тексте сказано, что FCB официально не приглашали на Кубок дружбы. Федерация также не давала согласие никаким клубам или университету страны на участие в российском турнире.

FCB намерена обратиться к юристам, чтобы привлечь к ответственности тех, кто ненадлежащим образом использовал изображение или логотип организации без предварительного разрешения.

На днях в городском округе Балашиха восемь баскетбольных команд приняли участие в турнире по стритболу. Победителем стала команда из Москвы BFM. Спортсмены обыграли соперников со счетом 21:14.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.