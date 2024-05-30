Российская теннисистка Самсонова вышла в 3-й круг Открытого чемпионата Франции

Ультиматум, который выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) боксерам, связанный с их допуском на Олимпийские игры 2028 года, назвали настоящим позором. Соответствующее сообщение разместили на сайте Международной боксерской ассоциации (IBA).

«По сути, жесткая идея ясна: если вы не выйдете из IBA к началу следующего олимпийского цикла, то ваши спортсмены не будут участвовать в Играх. Это абсолютный позор со стороны якобы одной из ведущих спортивных организаций мира», - отметили в ассоциации.

Накануне представители МОК заявили, что боксеров, представляющих национальные спортивные федерации, состоящих в IBA, не допустят к участию в Олимпийских играх-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

Ранее МОК решил не вручать российским спортсменам перешедшие к ним медали на Играх в Париже. В комитете пояснили, что перераспределять награды должен и всегда это делал национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена.