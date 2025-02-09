Российская Team Spirit обыграла украинцев и стала финалистом турнира по CS2

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова опровергла слухи о своей госпитализации. В Telegram-канале она опубликовала видеосообщение, в котором заявила, что находится дома.

«Друзья, я не знаю, кто это делает, для чего это. Я спокойный человек, никого не раздражаю. Опять пишут, что я в коме, еще где-то. Я дома. Не переживайте. Это бред», - заявила Мастеркова.

Олимпийская чемпионка отметила, что из-за ложной информации за нее начали беспокоиться друзья. Одна из подруг позвонила и спросила, что случилось. При этом неясно, откуда именно пошли слухи. Вчера спортсменка веселилась на празднике и ела мороженное.

«Что опять случилось, я не знаю. Заканчивайте уже!» - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мастеркову якобы срочно госпитализировали с агрессивной формой злокачественной опухолью мозга.