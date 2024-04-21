21 апреля 2024, 09:13

Российская шахматистка сыграла вничью в предпоследнем туре турнира претенденток

Global Look Press
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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в 13-м туре турнира претенденток в Торонто. Партия закончилась на 44-м ходу, россиянка играла черными.

До этого в партии того же тура другая россиянка - Александра Горячкина - черными фигурами также сыграла вничью с лидером соревнований китаянкой Тань Чжунъи. Обе представительницы России лишились шансов на победу в турнире претенденток.

Сейчас в таблице лидирует Чжунъи, у которой 8,5 очка, а на второй строке - ее соотечественница Лэй Тинцзе с результатом 7,5. Третье место у Хампи Конеру из Индии, а также у Лагно и Горячкиной - все заработали по 6,5 очка.

Турнир претендентов является заключительным этапом серии для определения мужчин и женщин, которые сыграют с действующими чемпионами мира - шахматистами Дин Лижэнем и Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее в России запустили MyChess - аналог американской шахматной платформы Chess.com. Она поможет объединить шахматистов из дружественных стран. Идея создании платформы появилась после того, как некоторые государства начали дискредитировать российских спортсменов.

Спортсмены Женщины Россия Мужчины
18 апреля 2024, 14:23
Криштиану Роналду опубликовал фото спасенной врачами дочери
Global Look Press
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Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился в социальных сетях редкой фотографией младшей дочери Беллы Эсмеральды в день ее рождения. Спортсмен публично поздравил ее с двухлетием.

«Поздравляю, моя любовь! Мы любим тебя», - подписал снимок футболист.

Роналду неоднократно благодарил врачей, которые помогли спасти его дочь при родах. Спортсмен и его возлюбленная Джорджина Родригес ожидали появления на свет разнополых близнецов. Однако при родах выжила только девочка. Футболист признавался, что это было самое тяжелое время для его семьи.

У Роналду пятеро детей. Его первый ребенок родился благодаря двум мексиканским женщинам: одна предоставила яйцеклетку, а другая выносила малыша. В 2017 году у спортсмена родились двое близнецов: девочка Ева и мальчик Матео, и в том же году от него забеременела невеста Джорджина Родригес. У пары родилась дочь, которую назвали Аланой Мартиной. Они также воспитывают Беллу Эсмеральду, которую модель родила 18 апреля 2022 года.

Роналду уже сделал предложение своей возлюбленной, но свадьбу пара пока не сыграла. Нападающий «Аль-Наср» не любит обсуждать эту тему, но отмечает, что счастлив с Родригес.

Ранее футболист заявил, что не собирается завершать карьеру как минимум до 40 лет. Он добавил, что продолжать играть и тренироваться его мотивирует любовь фанатов.

Спортсмены Женщины Россия Мужчины
18 апреля 2024, 11:44
Туктамышева осталась без штанов после прыжка на шоу во Владивостоке
Global Look Press
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С фигуристки Елизаветы Туктамышевой слетели штаны во время выступления на ледовом шоу тренера Этери Тутберидзе во Владивостоке. Зрители опубликовали видео с курьезным моментом в социальных сетях.

Это случилось во время показательного выступления под композиции певицы Рианны. По ходу проката Туктамышева исполнила прыжковый элемент, во время которого с нее слетели штаны. Однако фигуристка не растерялась и после приземления сдернула нижнюю часть гардероба, под которой были короткие черные шорты.

«Самое эффектное переодевание в вашей жизни», - иронично прокомментировала Туктамышева в своих социальных сетях.

В октябре фигуристка объявила о паузе в спортивной карьере. Она заявила, что ей нужен перерыв, чтобы больше времени проводить с близкими, развиваться и отдыхать.

Фигурное катание Видео Россия Владивосток Этери Тутберидзе
17 апреля 2024, 10:35
Овечкин принес «Вашингтону» место в плей-офф
Global Look Press
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Гол росийского хоккеиста Александра Овечкина принес хоккейному клубу «Вашингтон Кэпиталз» победу над «Филадельфией Флайерз» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский нападающий «осушил» ворота соперника на 19-й минуте матча. Эта шайба Овечкина стала 31-й в текущем сезоне и 853-й за всю карьеру в НХЛ. Также шайбу в составе победителей забросил Ти Джей Оши. В «Филадельфии» автором шайбы стал Эрик Джонсон.

После встречи «Вашингтон Кэпиталз» разместился на восьмой строчке таблицы Восточной конференции, набрав 91 очко. Благодаря победе команда вышла в плей-офф. В отличие от «Филадельфии», которая не попала в плей-офф уже четвертый сезон подряд.

В конце марта Овечкин получил по лицу в матче НХЛ с«Торонто Мэйпл Лифс». Так его пытался «наказать» канадский защитник Марк Джиордано, который решил заступиться за одноклубника после силового приема россиянина.

НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
16 апреля 2024, 17:22
Трусова назвала причину расставания с Кондратюком
Global Look Press
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Серебряная призерка Олимпийских игр в Пекине в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова рассказала, что уже некоторое время не состоит в отношениях с победителем командного турнира Олимпиады-2022 в составе сборной России Марком Кондратюком. О расставании по инициативе партнера она рассказала в интервью для онлайн-кинотеатра Okko.

«С Марком расстались мы давно. Расстались по его инициативе», - призналась фигуристка.

Трусова и Кондратюк начали встречаться сразу после окончания Олимпиады в Пекине и провели несколько совместных отпусков, а также часто появлялись вместе на публике.

Ранее олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова сообщила о помолвке с теннисистом Дмитрием Попко. Четыре года назад она решила завершить профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Фигурное катание Отношения Россия Александра Трусова

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