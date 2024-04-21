Российская шахматистка сыграла вничью в предпоследнем туре турнира претенденток

До этого в партии того же тура другая россиянка - Александра Горячкина - черными фигурами также сыграла вничью с лидером соревнований китаянкой Тань Чжунъи. Обе представительницы России лишились шансов на победу в турнире претенденток.

Сейчас в таблице лидирует Чжунъи, у которой 8,5 очка, а на второй строке - ее соотечественница Лэй Тинцзе с результатом 7,5. Третье место у Хампи Конеру из Индии, а также у Лагно и Горячкиной - все заработали по 6,5 очка.

Турнир претендентов является заключительным этапом серии для определения мужчин и женщин, которые сыграют с действующими чемпионами мира - шахматистами Дин Лижэнем и Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее в России запустили MyChess - аналог американской шахматной платформы Chess.com. Она поможет объединить шахматистов из дружественных стран. Идея создании платформы появилась после того, как некоторые государства начали дискредитировать российских спортсменов.