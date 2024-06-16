Российская сборная со 111 золотыми медалями возглавила общий зачет Игр БРИКС

Нидерландская сборная обыграла команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Подробную статистику матча привел «Чемпионат».

Встреча, состоявшаяся в Гамбурге, завершилась со счетом 2:1. В победившей команде гол забили Коди Гакпо (на 29-й минуте) и Ваут Вегхорст (на 83-й), в проигравшей - Адам Букса (на 16-й минуте).

Теперь сборной Нидерландов предстоит матч с соперниками из Франции, который пройдет в пятницу, 21 июня. В тот же день польская команда встретится с австрийской.

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Всего в турнире примут участие 24 национальные сборные. В первом матче чемпионата, 14 июня, немецкая команда сыграла с шотландской и разгромила ее со счетом 5:1. Один из мячей защитник сборной Германии Антонио Рюдигер срезал в ворота своей команды.