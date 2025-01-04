04 января 2025, 11:32

Российская чемпионка мира по сноуборду Надыршина отказалась менять гражданство

РИА «Новости»
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Чемпионка мира по сноуборду 21-летняя София Надыршина даже не обдумывала возможность сменить российское гражданство на другое. Об этом спортсменка рассказала в беседе с газетой «Советский спорт».

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий», - сказала она.

Чемпионка добавила, что не осуждает спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. По ее словам, каждый сам выбирает для себя то, что считает правильным.

В 2021 году Надыршина победила на чемпионате мира в Словении в параллельном слаломе. На этом же турнире она завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе, уступив первое место представительнице Германии Селине Йерг.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что думает о спортсменах, сменивших гражданство. Она назвала их людьми, которые «просто испугались».

Спортсмены
03 января 2025, 19:30
Российских шахматистов предложили лишать денег при смене гражданства
РИА «Новости»
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Федерация шахмат России предложит спонсорам российских шахматистов включить в контракты пункт, обязывающий при смене гражданства возвращать спонсорские деньги. Об этом ТАСС сообщил президент ФШР Роман Филатов.

По его словам, в федерации уже ввели подобную практику после того, как ряд шахматистов с 2022 года сменили гражданство. Филатов выразил уверенность в том, что такая мера необходима в нынешних реалиях.

Также президент ФШР не исключил, что предложение о возврате спонсорских денег может вызвать негативную реакцию у многих тренеров, «которые пытаются манипулировать талантливыми шахматистами».

Ранее на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке впервые в истории первое место разделили россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен. Также чемпионат мира по быстрым шахматам выиграл Володар Мурзин.

Российские и белорусские шахматисты с февраля 2022 года участвуют в соревнованиях FIDE в нейтральном статусе.

Спортсмены Россия Деньги
02 января 2025, 15:53
Овечкин занял 2-е место в рейтинге лучших хоккеистов XXI века
Global Look Press
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Нападающий и капитан хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии издания Sportsnet. В списке топ-25 значатся еще четыре российских игрока.

«С того момента, как он вышел на лед в 2005 году и дважды забил в своей первой игре в НХЛ, Овечкин привнес изобилие и голы на каждую площадку, на которой он играл», - указали в материале.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк и нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошли в первую десятку рейтинга. Первое место отдали канадскому нападающему «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Американский форвард Остон Мэттьюс в течение четырех лет удерживал серию в 50 голов, став вторым после Александра Овечкина хоккеистом XXI века, которому удалось это сделать. Самая большая серия была у игроков прошлого века и составляла семь лет.

НХЛ Рейтинги Александр Овечкин
02 января 2025, 13:45
Умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети. Ей было 103 года
Global Look Press
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В Венгрии 2 января скончалась пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Агнеш Келети не стало в возрасте 103 лет, сообщила газета Nemzeti Sport.

До своего дня рождения она не дожила всего неделю - 9 января обладательнице множества спортивных наград могло бы исполниться 104 года.

Келети родилась и выросла в Будапеште. По национальности она была еврейкой. Отец гимнастки погиб в концлагере Освенцим, а сама она в военные годы скрывалась в деревне с поддельными документами.

Первую золотую медаль Олимпийских игр Агнеш выиграла в 1952 году, на соревнованиях в 1956-м завоевала еще четыре награды. Всего у нее было 10 олимпийских медалей.

В правительстве Венгрии подчеркнули, что Келети была старейшей в мире олимпийской чемпионкой и одной из самых выдающихся спортсменок в истории страны.

Накануне Нового года умер чемпион мира по биатлону и президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев. Ему было 79 лет.

Венгрия Спортсмены
02 января 2025, 12:23
Боец ММА Хакарайя Уилсон умер в новогоднюю ночь в 26 лет
Global Look Press
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Боец смешанных единоборств (ММА) из Новой Зеландии Хакарайя Уилсон скончался в новогоднюю ночь. По информации Daily Mail, полиция не обнаружила признаком насильственной смерти.

Уилсон умер в Гисборне на Северном острове Новой Зеландии, туда он приехал на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines.

Полиция обнаружила тело спортсмена, когда их вызвали на место внезапной смерти. Правоохранители заявили, что смерть не является подозрительной, и передали тело коронерам.

На счету Уилсона четыре победы и три поражения в профессиональном боксе. Последний бой он провел 27 октября прошлого года на Бали, тогда он победил техническим нокаутом. Новозеландец обосновался в США.

Бойца ММА Расула Очаева приговорили к трем с половиной годам колонии за перестрелку в Москве. Боксера признали виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда с применением оружия. Отбывать наказание спортсмен будет в колонии общего режима.

Боец смешанных единоборств (ММА) из Новой Зеландии Хакарайя Уилсон скончался в новогоднюю ночь. По информации Daily Mail , полиция не обнаружила признаком насильственной смерти.

Спортсмены Бокс Новый год Смешанные боевые искусства MMA Новая Зеландия

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