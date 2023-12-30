Россиянка выиграла чемпионат мира по блицу

Соревнования завершились 30 декабря. В открытой секции прошел 21 тур, в женской - 17. Гунина лидировала на протяжении всей дистанции и набрала 14 очков из 17. Занявшая второе место Александра Костенюк, представлявшая Швейцарию, отстала от нее на половину очка. На третьем месте с 12,5 очка оказалась китаянка Чжу Цзиньэр.

Как отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, Валентина Гунина «сделала великолепный подарок к Новому году» всем любителям шахмат в стране. В федерации гордятся ею и Александрой Костенюк, продемонстрировавшими «выдающийся результат».

Ранее, 28 декабря, российская шахматистка Анастасия Боднарук на тех же соревнованиях стала чемпионкой мира по рапиду (быстрым шахматам). На тай-брейке она победила представительницу Индии Хампи Конеру.