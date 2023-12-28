Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

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Россиянка обыграла на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру. В партиях с контролем времени Боднарук одержала волевую победу со счетом 2,5-1,5. Соперница проиграла последнюю партию из-за нехватки времени.

«Хампи играла лучше меня, но я была быстрее. И это был мой путь к успеху», - поделилась 31-летняя россиянка.

Ранее сообщалось, что восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Всемирной олимпиады, представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду. Спортсмен из РФ играл черными фигурами.

ЧМ по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд соревнований составляет один миллион рублей.