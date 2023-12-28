28 декабря 2023, 20:23

Россиянка стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Pxhere
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Шахматистка Анастасия Боднарук стала чемпионкой мира по рапиду в Самарканде. Спортсменка рассказала, как ей удалось победить соперницу, сообщила Международная шахматная федерация (FIDE) в соцсети Х.

Россиянка обыграла на тай-брейке представительницу Индии Хампи Конеру. В партиях с контролем времени Боднарук одержала волевую победу со счетом 2,5-1,5. Соперница проиграла последнюю партию из-за нехватки времени.

«Хампи играла лучше меня, но я была быстрее. И это был мой путь к успеху», - поделилась 31-летняя россиянка.

Ранее сообщалось, что восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Всемирной олимпиады, представителя Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду. Спортсмен из РФ играл черными фигурами.

ЧМ по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд соревнований составляет один миллион рублей.

Спортсмены Россия
28 декабря 2023, 14:23
Мать Биды заявила, что у фехтовальщика было разрешение на выезд из страны
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Шпажист Сергей Бида хотел уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали. Об этом сообщила RT его мать — двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина.

Она отметила, что спортсмен состоял в рядах Росгвардии. Сергей пытался уволиться оттуда, однако ему отказали.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта», - сказала она.

По ее словам, списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Он их отправлял в Росгвардию и министерство обороны. В ведомстве их подписывали. У шпажиста было официально разрешение на выезд до конца 2023 года, заверила Гришина. Поэтому спортсмена не остановили на границе.

«Поэтому Сергей абсолютно не переживал», - подчеркнула мать Биды.

Она добавила, что Сергей собирался уехать за границу, сделать там операцию и, возможно, вернуться обратно.

Спортсмена и его супругу, фехтовальщицу Виолетту Бида, МВД объявило в розыск по статье Уголовного кодекса. Какой именно, в ведомстве не указали. Однако, по данным Telegram-канала Shot , их разыскивают за самовольное оставление места службы.

Шпажист Сергей Бида хотел уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали. Об этом сообщила RT его мать - двукратная призерка чемпионата мира по фехтованию Елена Гришина.

Спортсмены Росгвардия
28 декабря 2023, 14:14
«Сам Костомаров удивлен». Губерниев не согласился с признанием фигуриста спортсменом года
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не согласился с признанием фигуриста Романа Костомарова спортсменом года по версии ВЦИОМ. Он прокомментировал в Telegram-канале публикацию журналиста Владимира Иванова, заявившего, что Костомарова было бы логичнее объявить человеком года или победителем в номинации «Преодоление года».

«Полностью согласен с автором. Тем более что сам Костомаров удивлен, сам мне накануне говорил», - заметил Губерниев.

Он посетовал на то, что Россия «неспортивная страна».

Владимир Иванов ранее отметил, что Костомаров «действительно пережил ужас» и показал себя мужчиной с огромной силой воли, «железным человеком», так что органично смотрелся бы лидером в двух упомянутых номинациях, но не в номинации «Спортсмен года», поскольку это «про другое».

Спортсменом года Романа Костомарова признали по итогам опроса общественного мнения. Он оказался на первом месте, набрав 8% голосов, а на второе с 5% вышла фигуристка Камила Валиева.

В середине декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей станцевал на льду.

Спортсмены Роман Костомаров
28 декабря 2023, 10:40
Шайба и пас Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Вашингтон Кэпиталс»
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Хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Вашингтон Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Информация появилась на сайте Национальной хоккейной лиги.

Матч состоялся в Нью-Йорке на Мэдисон-Сквер-Гарден. Защитник «Рейнджерс» К’Андре Миллер забил два гола и совершил результативную передачу.

«Я не думаю, что показываю свой лучший хоккей. <…> К счастью, сегодня вечером шайба нашла меня, и я смог извлечь выгоду», - процитировала его пресс-служба НХЛ.

На счету российского нападающего Артемия Панарина были гол и результативная передача. Его признали второй звездой матча.

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин совершил три броска в створ ворот. Ему не удалось набрать очков. Форвард команды Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями в матче.

В матче, состоявшемся в ночь на 22 декабря, Овечкин прервал безголевую серию , продолжавшуюся 14 матчей. Благодаря его шайбе «Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом».

НХЛ Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
26 декабря 2023, 23:07
Уехавших в США шпажистов Виолетту и Сергея Бида объявили в розыск
РИА «Новости»
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МВД России объявило в розыск титулованных шпажистов Сергея Биду и его супругу Виолетту. Об этом свидетельствует карточка розыска в базе ведомства.

«Бида Сергей Олегович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Дата рождения 13 февраля 1993 года», - такие данные появились на сайте МВД.

Аналогичная информация размещена на имя Виолетта Бида.

Сергей Бида с супругой переехали в США в этом году, сейчас они проживают в Калифорнии. Сергей - серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта является серебряным призером Чемпионата мира в 2019 году. До отъезда Сергей числился в «Динамо» в звании прапорщика Росгвардии, Виолетта была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего адвоката экс-губернатора Хабаровского края Дмитрия Довгия. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Спортсмены Суд Россия

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