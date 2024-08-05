Гольфистка рассказала изданию, что игра на турнире складывалась хорошо, несмотря на то, что сложно провести все четыре раунда идеально.

«Но я знаю, что я на это способна. Я могу быть номером один в мире», - заявила спортсменка.

Гусева пообещала, что сделает все для достижения этой цели. Сейчас она набирается опыта, но считает, что ее «час еще настанет». Гольфистка отметила, что поддержка тренеров и семьи «бесценна».

США продолжают попытки изолировать российский спорт от мировых состязаний. Курировать этот проект будут беглые руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, сообщила разведка.