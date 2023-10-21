Россиянка Корнеева сыграет в финале юниорского Итогового теннисного турнира

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Теннисистка одержала победу над американкой Клерви Нгуну, состязание завершилось со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в пользу россиянки. В следующий раз она встретится на поле с японкой Сарой Саито, которая до этого выиграла у нее групповой этап соревнований.

Корнеевой исполнилось 16 лет, она занимает 165-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В этом году теннисистка уже получила призы за два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции.

Американке Нгуну 17 лет, она находится на 491-м месте в рейтинге WTA. В 2023 году ей удалось одержать победу в юниорском Уимблдоне в одиночном разряде и в юниорском Открытом чемпионате Франции - в парном.

Ранее победительницей Уимблдона впервые за свою карьеру стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер счетом 6:4, 6:4.