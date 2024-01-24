Россиянка Калинская проиграла китаянке в четвертьфинале Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open. Спортсменка не смогла выйти в полуфинал турнира.
Встреча состоялась 24 января и продлилась три сета. Теннисистка из Китая одержала победу со счетом 6:7, 6:3, 6:1. Представительницы РФ и КНР провели на корте 2 часа 20 минут.
Калинская впервые в своей карьере дошла до четвертьфинала турнира серии Большого шлема. Китаянка, которая находится на 15-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), впервые добралась до полуфинала мэйджора.
Российский теннисист Андрей Рублев 23 января проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.
По данным сайта kp.ru , вторая ракетка мира, Арина Соболенко из Белоруссии, разгромила на Australian Open пятую соперницу подряд. Речь идет о представительнице Чехии Барборе Крейчиковой.